क्या एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना है खतरनाक? एक्सपर्ट की राय कर देगी हैरान

Multiple Partners Sex Affect: एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर का होना जितना रोमांचक लग सकता है, उतना ही यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता (Multiple Partners Sex) है, तो उसमें इंफेक्शन और यौन रोगों (STDs) का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. आपकी सेक्सुअल हेल्थ केवल आप पर ही नहीं, बल्कि आपके पार्टनर की हेल्थ पर भी निर्भर करती है, यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध तो उसमें इंफेक्शन और यौन रोगों (STDs) का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. बनाता है, कई बार लोग इसे मस्ती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह आदत भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है.

पार्टनर की सहमति

अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप (Multiple Partners Sex Affect) रखते हैं, तो अपने पार्टनर से इस बात को बिल्कुल भी नहीं छिपाना चाहिए यह आपके रिश्ते के साथ-साथ आपके पार्टनर स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक बन सकता है, आपको हर बार आपने पार्टनर को यह बताना चाहिए .

सेक्स एजुकेशन की जानकारी

अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ रिलेशन (Multiple Partners Sex Affect) में हैं, तो सही सेक्स एजुकेशन आपका सबसे बड़ी सुरक्षा है. यह आपको बताता है कि कौन-सी प्रैक्टिस से रिस्क बढ़ता है सही जानकारी ही आपको और आपके पार्टनर को सेफ रखती है.

STI टेस्ट कराएं

अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो रेगुलर STI टेस्ट कराना बेहद जरूरी है. खासकर जब आपके एक से ज्यादा पार्टनर (Multiple Partners Sex Affect) हों। यह टेस्ट आपके और आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है.

बिना प्रोटेक्शन के न करें सेक्स

मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते समय प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है .कंडोम संक्रमण और यौन रोगों से बचाने में सबसे असरदार तरीका है.

