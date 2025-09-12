Home > लाइफस्टाइल > क्या एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना है खतरनाक? एक्सपर्ट की राय कर देगी हैरान

क्या एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना है खतरनाक? एक्सपर्ट की राय कर देगी हैरान

आज के समय में अक्सर लोग एक से ज्यादा पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनातें हैं, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है.

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 12, 2025 10:43:00 IST

kitne logo ke sath sex kr skte hain
kitne logo ke sath sex kr skte hain

Multiple Partners Sex Affect: एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर का होना जितना रोमांचक लग सकता है, उतना ही यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता (Multiple Partners Sex) है, तो उसमें इंफेक्शन और यौन रोगों (STDs) का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. आपकी सेक्सुअल हेल्थ केवल आप पर ही नहीं, बल्कि आपके पार्टनर की हेल्थ पर भी निर्भर करती है, यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध  तो उसमें इंफेक्शन और यौन रोगों (STDs) का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. बनाता है, कई बार लोग इसे मस्ती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह आदत भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है.

पार्टनर की सहमति

अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप (Multiple Partners Sex Affect) रखते हैं, तो अपने पार्टनर से इस बात को बिल्कुल भी नहीं छिपाना चाहिए यह आपके रिश्ते के साथ-साथ आपके पार्टनर स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक बन सकता है, आपको हर बार आपने पार्टनर को यह बताना चाहिए .

सेक्स एजुकेशन की जानकारी

अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ रिलेशन (Multiple Partners Sex Affect) में हैं, तो सही सेक्स एजुकेशन आपका सबसे बड़ी सुरक्षा है. यह आपको बताता है कि कौन-सी प्रैक्टिस से रिस्क बढ़ता है सही जानकारी ही आपको और आपके पार्टनर को सेफ रखती है.

STI टेस्ट कराएं

अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो रेगुलर STI टेस्ट कराना बेहद जरूरी है. खासकर जब आपके एक से ज्यादा पार्टनर (Multiple Partners Sex Affect) हों। यह टेस्ट आपके और आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है.

बिना प्रोटेक्शन के न करें सेक्स

मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते समय प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है .कंडोम संक्रमण और यौन रोगों से बचाने में सबसे असरदार तरीका है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: kitne logo ke sath sex kr skte hainmultiple sexual partners risk
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
क्या एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना है खतरनाक? एक्सपर्ट की राय कर देगी हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना है खतरनाक? एक्सपर्ट की राय कर देगी हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना है खतरनाक? एक्सपर्ट की राय कर देगी हैरान
क्या एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना है खतरनाक? एक्सपर्ट की राय कर देगी हैरान
क्या एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना है खतरनाक? एक्सपर्ट की राय कर देगी हैरान
क्या एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखना है खतरनाक? एक्सपर्ट की राय कर देगी हैरान