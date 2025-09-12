जागने के बाद की ये लापरवाही पुरुषों की सेहत और मर्दाना ताकत पर कर रही है असर, कहीं आप भी तो नहीं…

Sexual Health Tips For Men: भारत में नपुंसकता के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ पर असर डालने वाली सबसे बड़ी वजह बन गई है सुबह की गलत आदतें. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग 35% युवा पुरुष यौन समस्याओं और कम स्टैमिना के चलते परेशान हैं. साल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, चंडीगढ़ के प्रोफेसर संतोष कुमार का कहना था कि 40 साल से कम उम्र के लगभग 35% युवा किसी न किसी यौन संबंधित समस्या से परेशान हैं. वहीं, साल 2020 में अंग्रेजी अखबार dtnext ने दावा किया था कि 40 साल से कम उम्र के 30% पुरुष इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं. विशेष रूप से, कई युवा सुबह उठते ही गलत आदतें अपनाते हैं, जो धीरे-धीरे पुरुषों की मर्दाना ताकत को प्रभावित करती हैं.

उठते ही चाय या सिगरेट पीना

कई पुरुषों की सुबह की आदत होती है कि उठते ही सबसे पहले चाय या सिगरेट ली जाए. यह आदत यौन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

देर तक बिस्तर पर रहना

कई लोग सुबह उठने के बाद भी मोबाइल चलाते रहते हैं या अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। यह आदत सिर्फ आलस बढ़ाती है बल्कि हार्मोनल हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है।अध्ययनों में यह पाया गया है कि देर तक सोने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता है, जो सीधे तौर पर स्पर्म काउंट और सेक्स ड्राइव को प्रभावित करता है। लगातार ऐसा करने से यौन शक्ति कमजोर हो सकती है और मर्दाना ताकत धीरे-धीरे घटती है.

सुबह धूप न लेना

सुबह की धूप पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बेहद मददगार होती है. सूरज की किरणों से शरीर को विटामिन D मिलता है, जो पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी, सेक्स ड्राइव और फर्टिलिटी के लिए जरूरी है. रिसर्च से पता चला है कि विटामिन D की कमी पुरुषों में यौन कमजोरी का एक अहम कारण बन सकती है. इसलिए अगर आप अपनी मर्दाना ताकत और स्टैमिना बनाए रखना चाहते हैं, तो सुबह 7 से 9 बजे के बीच कम से कम 15 मिनट धूप जरूर लें.

