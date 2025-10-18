Diwali 2025: घर की बनाई मिठाई से बढ़ाएं त्योहारों की मिठास, जानें आसान रेसिपी

दिवाली का त्योहार हर बार हम सब के लिए काफी सारी खुशीयां लेकर आता है, जितना ही हम अपने घर को दियो और मोमबत्तियों से घर को रोशन करते है वैसे ही अपने रिशतो को मजबूत बनाने के लिए कुछ मिठा खिलाकर लोगों के साथ अपना रिश्ता कायम रखते हैं. इसी इसी सोच के साथ पेश है मावा-नारियल की स्पेशल मिठाई, जो न सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि दिनभर ताजी रहती है और हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद आती है.

सामग्री:

• मावा (खोया) – 250 ग्राम

• ताज़ा नारियल – 100 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)

• शक्कर – 150 ग्राम

• घी – 2 टेबलस्पून

• इलायची पाउडर – ½ टीस्पून

• कटे हुए बादाम और पिस्ता – सजावट के लिए

• मावा और नारियल तैयार करें:

एक बर्तन में मावा और कद्दूकस किया हुआ नारियल लें. मध्यम आंच पर इसे हल्का गर्म करें ताकि मावा नरम हो जाए.

• शक्कर और घी डालें:

मावा-नारियल मिश्रण में शक्कर और घी डालकर अच्छे से मिलाएं. शक्कर पूरी तरह घुलने तक धीमी आंच पर पकाएं.

• इलायची पाउडर मिलाएं:

मिश्रण में ½ टीस्पून इलायची पाउडर डालें. यह मिठाई को खुशबू और स्वाद दोनों देगा.

• ठंडा होने दें:

मिश्रण को आंच से उतारकर थोड़ा ठंडा होने दें. जब यह हल्का गुनगुना हो जाए, तब इसे छोटे-छोटे आकार में काटें या रोल बना लें.

• सजावट करें:

कटे हुए बादाम और पिस्ता से मिठाई को सजाएं. यह न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि देखने में भी आकर्षक लगती है.



दिवाली के लिए परफेक्ट मिठाई

मावा- नारीयल की यह मिठाई सिर्फ स्वाद में बेहतरीन नहीं है, बल्कि इसे बनाने का तरीका भी आसान और टाइम – सेविंग है. दिवाली के त्यौहार पर यह आपके घर को खुशबू से भर देगी और मेहमानों को भी बेहद पसंद आएगी. यह मिठाई सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है और लंबे समय तक ताजी रहती है, जिससे आप बार- बार बनाने की जरूरत नहीं महसूस करेंगे

खास बातें:

• यह मिठाई बनाना आसान और जल्दी तैयार होने वाली है.

• इसे एयरटाइट कंटेनर में 5-7 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

• यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ दिखने में भी आकर्षक है.

• मावा और नारियल का कॉम्बिनेशन हर किसी का मन मोह लेता है.