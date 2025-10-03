Ayurvedic Tea Benefits: जानें 3 चीजों वाली इस आयुर्वेदिक चाय के बारे में जो पुरुषों के तनाव और स्पर्म काउंट दोनों में सुधार लाए
Herbal Tea Benefits: तनाव कई समस्याओं का कारण है. यह नींद ना आने का कारण भी बन सकता है. नींद की कमी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है व अत्यधिक तनाव स्पर्म की गुणवत्ता और मात्रा को भी प्रभावित कर सकता है. ऐसे में, कुछ आयुर्वेदिक उपाय इन सभी समस्याओं को एक साथ दूर कर सकते हैं. आइए जानें ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 3, 2025 3:44:54 PM IST

Ayurvedic Tea Benefits
Ayurvedic Tea Benefits

Ayurvedic Tea Benefits: तनाव, जिसे ज़्यादातर लोग गंभीरता से नहीं लेते और इसके बारे में बात करने से भी कतराते हैं. तनाव और अवसाद अक्सर पागलपन से जुड़े होते हैं, शायद यही वजह है कि लोग चाहकर भी इस विषय पर खुलकर बात नहीं कर पाते. तनाव आपके मन के साथ-साथ आपके शरीर पर भी प्रभाव डाल सकता है, और यह आपके सेक्स जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती न करें.तनाव पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खतरनाक है. यह हार्ट, अनिद्रा, भूख में कमी और पाचन संबंधी समस्याओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है. पुरुषों में, बढ़ा हुआ तनाव उनके स्पर्म की संख्या को भी प्रभावित करता है.

गुलाब की चाय

गुलाब की चाय (Rose Tea) न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. इसमें मौजूद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन-रोधी गुण शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं.सबसे पहले, गुलाब की चाय तनाव और थकान को दूर करने में मदद करती है. इसकी हल्की सुगंध और प्राकृतिक गुण मन को शांत करके मानसिक तनाव और चिंता को कम करते हैं. यही कारण है कि इसे प्राकृतिक stress reliever माना जाता है.दूसरे, यह चाय पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। गुलाब की पंखुड़ियों में मौजूद तत्व कब्ज, पेट दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में कारगर साबित होते हैं. नियमित सेवन से पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट हल्का महसूस होता है. तीसरे, गुलाब की चाय त्वचा और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को चमकदार बनाते हैं और झुर्रियों को रोकते हैं. वहीं, यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालकर detox करने में मदद करती है.

पुरुषों के लिए लाभकारी आयुर्वेदिक चाय बनाने के तरीके

इलायची, केसर और गुलाब की पत्तियां

विधि

  • एक गिलास पानी लें.
  • एक इलायची, तीन से चार केसर के रेशे और एक बड़ा चम्मच गुलाब की पत्तियां डालें.
  • पानी को कम से कम 7 से 8 मिनट तक उबालें.
  • फिर इसे छान लें.
  • हल्का ठंडा होने पर पिएं.
  • यह चाय न केवल स्वाद में, बल्कि खुशबू में भी लाजवाब है.

चाय के फायदे

  • हार्ट को स्वस्थ रखता है.
  • रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है.
  • नींद संबंधी समस्याओं से राहत देता है.
  • भूख बढ़ाता है.
  • पाचन क्रिया में सुधार करता है.
  • स्पर्म की संख्या बढ़ाता है.
  • इरेक्टाइल डिसफंक्शन से राहत देता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

