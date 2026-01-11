Happy Lohri 2026 Wishes: लोहड़ी की लख-लख वधाइयां, लोहड़ी की सुबह अपने यार-दोस्त को भेजें ये शुभकामना संदेश

Happy Lohri 2026 Wishes: साल 2026 में लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी, मंगलवार को मनाया जाएगा. इस खास दन पर किसान धान (चावल) के उत्पादन के बाद प्रकृति को दिल से धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं. इस दिन को सिख और पंजाबी समाज में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इस खास पर्व पर अपनों को दें इस दिन की शुभकामनाएं और भेजें यह बधाई के संदेश ,पंजाबी विशेष, कोट्स.

सूर्य को उसका तेज मुबारक,

दोस्त को उसकी दोस्ती मुबारक,

हमारी तरफ से आपको लोहड़ी मुबारक,

हैप्पी-लोहड़ी 2026

पॉपकॉर्न के साथ, मूंगफली रेवड़ी की भरमार,

दिल में खुशी और अपनों का ढेर सारा प्यार,

मुबारक हो आप सभी को लोहड़ी का त्योहार.

लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं

मूंगफली, तिल और गुड़ भर दे आपके जीवन में मिठास

लोहड़ी का प्रकाश भर दे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां

लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं

जैसे-जैसे लोहड़ी की आग तेज हो

वैसे-वैसे हमारे दुखों का अंत हो

लोहड़ी का प्रकाश आपकी जिंदगी को

प्रकाशमय कर दे.

लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं

आनंद और उल्लास का यह त्योहार आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भर दे.

साथ ही अलाव की तेज रोशनी आपके जीवन में सद्भाव और शांति लाए.

खूब सारे प्यार के साथ आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं.

दस्तक दी किसी ने

कहा-सपने लाया हूं

खुश रहो आप हमेशा,

इतनी दुआ लाया हूं

नाम है मेरा संदेश

आपको हैप्पी लोहड़ी

विश करने आया हूं.

लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं

लोहड़ी की आग में दहन हो जाएं आपके सारे गम

खुशियों से भरा रहे आपका जीवन हरदम.

लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं

फिर आ गई भांगड़े दी वारी,

लोहड़ी मनौन दी करो तैयारी..

अग दे कोल सारे आओ,

सुंदरिए मुंदरिए जोर नाल गाओ.

Happy Lohri 2026

मूंगफली दी खुशबू ते गुड़ दी मिठास,

मक्की दी रोटी, सरसों दा साग,

दिल दी खुशी ते अपनों दा प्यार,

मुबारक होवे तुहानूं लोहड़ी दा ये त्योहार.

Happy Lohri 2026