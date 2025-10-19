Choti Diwali 2025: अपने चाहने वालों को भेजें ये प्यार भरे 1 लाइनर्स, जिसे पढ़ते ही जगमगा जाए उनका त्योहार

Diwali celebration 2025: दिवाली का त्योहार 5 दिनों का होता है, लेकिन छोटी दीवाली (Choti Diwali) यानी नरक चतुर्दशी (Narak Chaturdashi) का दिन अपने आप में बेहद खास है. यह दिन उम्मीद, उजाले और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था. इसलिए इसे अंधकार से प्रकाश की जीत का उत्सव भी कहा जाता है.

आज के समय में, छोटी दिवाली सिर्फ दीये जलाने का नहीं. बल्कि प्यार और पॉजिटिविटी फैलाने का दिन है. लोग सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और परिवार के लिए प्यारे-प्यारे विशेज, कोट्स और ग्रीटिंग्स भेजते हैं. ताकि, हर कोई इस त्योहार की गरमाहट महसूस कर सकें.

तो चलिए, इस छोटी दिवाली 2025 (Choti Diwali 2025) पर अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ये 10 दिल छू लेने वाले संदेश-

Top 10 Happy Choti Diwali 2025 Wishes

1. आपकी ज़िंदगी में हर दिन छोटी दिवाली जैसी रौशनी और मुस्कान बनी रहे.

2. इस छोटी दिवाली पर आपके घर खुशियों के दीये जलें और दुःख का अंधेरा मिट जाए.

3. आपका जीवन रोशनी से भर जाए, और सफलता हर कदम पर साथ दे.

4. जितने दीये जलें, उतनी खुशियाँ आपके घर आएं- हैप्पी छोटी दीवाली.

5. छोटी दिवाली का ये पर्व आपके जीवन में नई उम्मीदें और उजाला लेकर आए.

6. दीयों की रोशनी और मिठास भरी हंसी से आपका घर सदा जगमगाता रहे.

7. हर रात दिवाली जैसी हो, हर दिन छोटी दिवाली जैसा शुभ हो.

8. भगवान यमराज और श्रीकृष्ण की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे.

9. नरक चतुर्दशी पर सभी बुरी शक्तियाँ आपके जीवन से दूर हों.

10. आपकी मुस्कान ही आपकी असली रौशनी है- उसे कभी फीका न पड़ने दें.

इस साल छोटी दिवाली को सिर्फ घर में नहीं, दिलों में भी जगमगाहट लाने का मौका बनाइए. क्योंकि, जब हम दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाते हैं, तभी त्योहार का असली मतलब पूरा होता है.