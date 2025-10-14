Home > लाइफस्टाइल > Diwali Mithai 2025 : सोना इतना महंगा कि अब दिवाली का असली हीरो बन गई ये मिठाई!

Diwali Mithai 2025 : सोने की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के लिए दिवाली पर सोना खरीदना मुश्किल कर दिया है, ऐसे में ये फेमस मिठाई अब सबसे किफायती गिफ्ट बन गई है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: October 14, 2025 7:08:35 PM IST

Diwali Mithai 2025 : दिवाली का त्यौहार हमेशा से ही धनतेरस, खरीदारी और सोने-चांदी के बिना अधूरा माना जाता रहा है. लेकिन इस बार बाजार में सोने की जो कीमतें देखने को मिल रही हैं, उसने आम आदमी के अरमानों पर ठंडा पानी फेर दिया है. जहां पिछले साल तक 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चलने वाला सोना, अब 1,25,000 से भी ऊपर जा पहुंचा है. ऐसे में सोने की कोई चूड़ी या झुमका खरीदने का सपना अब महज सपना ही रह गया है.

इस बार लोग भले ही सोना न खरीद पाएं लेकिन सोन पापड़ी जरूर खरीद पाएंगे. सोन पापड़ी एक ऐसी मीठाई है जिसे ज्यादा लोग पसंद नहीं करते क्योंकि ये काफी आम हो गई है, लेकिन महंगाई के चलते इस बार लोगों को ये भी काफी बढ़िया लगेगी. साथ ही लोगों के पास एक और ऑप्शन है काजू-कतली का, लोग इस मिठाई को खाना काफी पसंद करते हैं.

मध्यम वर्ग की जेब पर पड़ रहा भारी असर

मिडिल क्लास के लिए दिवाली पहले ही EMI, घर का खर्च, बच्चों की फीस और बचे-खुचे बजट में जैसे-तैसे मनाने का पर्व बन चुका है, उस पर सोने की कीमतों ने जैसे आखिरी कील ठोक दी हो. 

जहां असली सोना अब ‘सपनों’ का हिस्सा बन चुका है, वहीं सोन पापड़ी ने एक बार फिर गिफ्टिंग सेक्टर में गोल्ड पोजिशन हासिल कर ली है. कम दाम, बड़ी मात्रा और कहीं भी आसानी से उपलब्ध – यही कारण है कि इस दिवाली हर घर में सोन पापड़ी और काजू कतली ही ज्यादा दिखेगी क्योंकि सोना खरीदना तो अब लोगों का सपना ही रह गया है.

सोन पापड़ी – काजू कतली

सोन पापड़ी के डिब्बे एक घर से दूसरे घर घूमते हुए आखिरकार फिर उसी जगह लौट आते हैं. वहीं लोग काजू कतली से काफी खुश हो जाते हैं. तो इस बार लोग अपने घर सोना तो नहीं ला पाएंगे लेकिन सोन पापड़ी और काजू कतली घर में खुशियां लाएंगी.

 काजू कतली भी बना ऑप्शन

काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जिसे लोग गिफ्ट में अगर देते हैं तो उनकी इमेज अच्छी दिखती है. ऐसे में अगर आप किसी को गिफ्ट करने की सोच रहे हैं और सोन पापड़ी देने का मन नहीं है तो आप काजू कतली बी दे सकते हैं. इस गिफ्ट से सामने वाला काफी खुश हो जाएगा.

 

