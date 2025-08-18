दुनिया के ऐसे Mysterious दरवाजे जिनके पीछे छुपे हैं अनकहे और डरावने राज, जो सुनाते हैं खतरनाक दास्तां !

Dark Secrets Behind Locked Doors: दुनिया में कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें देखकर अक्सर लोग हैरान हो जाया करते हैं उन्हें में से एक है रहस्यमय दरवाजे हैं जिनको सदियों से बंद रखा गया है ऐसा माना जाता है कि अगर उन दरवाजा को खोल दिया जाए तो काफी सारी दुर्घटनाएं घट सकती हैं इन दरवाजों के पीछे काफी सारे रहस्य कहानी और डरावनी मान्यताएं जुड़ी हुई है। जो लोगों को उनके बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा जिज्ञासु बना देती है फिर वह दरवाजे चाहे मंदिर को हो किसी पुराने महल के हो या फिर किसी गुफा के। यह यह दरवाजे अपने अंदर ही कुछ ना कुछ राज दबाए बैठे हुए हैं।

पद्मनाभस्वामी मंदिर का है गुप्त दरवाजा

ऐसा माना जाता है कि केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर का दरवाजा दुनिया का सबसे रहस्यमई दरवाजों में शामिल होता है इस मंदिर में भी ‘बी वॉल्ट’ नाम का एक दरवाजा है जिसे आज तक नहीं खोला गया है और ऐसा कहा जाता है कि अगर यह दरवाजा खोल दिया जाए तो कुछ ना कुछ दुर्घटना जरूर घट सकती है, क्योंकि दरवाजा साधारण ताले से नहीं बल्कि कुछ रहस्यमय शक्तियों के द्वारा बंद है इस दरवाजे को खोलने की काफी ज्यादा कोशिश भी की गई है लेकिन हर बार कोई ना कोई अनहोनी घट जाती है और लोगों का ऐसा मानना भी है कि इस दरवाजे के पीछे काफी सारा खजाना छुपा हुआ है और अगर हम इसे खोलेंगे तो कोई ना कोई अपशकुन जरूर होगा।

ताजमहल का सील किया गया कमरा है अपने आप में एक राज

भारत के ताजमहल को अक्सर लोग प्यार की निशानी के रूप में देखते हैं और उसे प्यार की निशानी माना भी जाता है लेकिन इसमें एक ऐसा दरवाजा भी है जिसको अभी तक नहीं खोला गया है और ऐसा माना जाता है कि वह दरवाजा ताजमहल के तहखाना में सील किया गया कमरा है जिसमें काफी सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो किसी को अब तक नहीं पता है लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें शाहजहाँ मुमताज की कब्र से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको गुप्त रखने की कोशिश की गई है।

फ्रांस के इस दरवाजे को माना जाता है रहस्यमई दरवाजा

फ्रांस के शैटो डी शांबोर पैलेस में भी एक ऐसा दरवाजा है जिसको काफी ज्यादा रहस्यमई माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वह कभी नहीं खोला गया है। यह दरवाजा सदियों से सील है और लोग इसे काफी ज्यादा मिस्टीरियस मानते हैं माना जाता है कि इसमें खजाना या फिर कुछ ऐसे दस्तावेज छुपाए गए हैं जिनको गुप्त रखने की कोशिश की गई है। कई बार इस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी की गई है लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अजीब हादसा हो जाते हैं जिसकी वजह से इसको दोबारा खोलने की कोशिश नहीं की गई है और डर की वजह से काम को वही रोक दिया गया है।

