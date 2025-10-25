Home > लाइफस्टाइल > IPS Jyoti Yadav के आउटफिट्स, जो हर मौके पर बनाते हैं उनका ग्लैमरस इम्पैक्ट

IPS Jyoti Yadav के आउटफिट्स, जो हर मौके पर बनाते हैं उनका ग्लैमरस इम्पैक्ट

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैन्स की पत्नी IPS ज्योति यादव अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए चर्चित हैं। वेस्टर्न आउटफिट्स हो या देसी लुक, हर अवतार में उनका ग्रेस और ग्लैमर देखने लायक होता है. सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट्स में उनका स्टाइल हमेशा लोगों को दंग कर देता है

By: Komal Singh | Last Updated: October 25, 2025 8:13:49 AM IST

IPS Jyoti Yadav style
IPS Jyoti Yadav style

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैन्स की पत्नी, आईएएस ज्योति यादव शादी के बाद से ही अपनी स्टाइल और ग्रेस कि वजह से चर्चा में रहती हैं. चाहे वो वेस्टर्न लुक हो या देसी आउटफिट में, उनका हर लुक पब्लिक को मंत्रमुग्ध कर देता है और हम आपको ये भी बता दे की ज्योति यादव अक्सर अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया और इवेंट्स की हेडलाइन्स में रहती है, तो चलिए बात करते है उनके लुक्स के बारे में जिसे देखकर हर कोई अपना दिल हार बैठा है उनपर.

आईएएस ज्योति यादव वायरल लुक्स

आईएएस ज्योति यादव का वेस्टर्न लुक हमेशा सबका ध्यान खींचता है. उनके आउटफिट्स में स्लीक ड्रेस, फिटेड ब्लेजर, स्टाइलिश पैंट और हाई हील्स शामिल हैं. ये लुक्स उन्हें प्रोफेशनल और ग्लैमरस दोनों अंदाज में दिखाते हैं. सोशल मीडिया पर उनके ये लुक्स अक्सर वायरल होते हैं और फैशन प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनते हैं.

ज्योति यादव देसी आउटफिट्स

देसी आउटफिट्स में ज्योति यादव का ग्लैमर और भी बढ़ जाता है. साड़ी, अनारकली या सलवार सूट में उनका स्टाइलिश अंदाज देखने लायक होता है. उनके पसंदीदा कलर्स और कपड़ों का सिलेक्शन हमेशा उनका व्यक्तित्व और ग्रेस दिखाता है. ये लुक्स इवेंट्स और पारिवारिक समारोहों में उन्हें भीड़ में अलग पहचान दिलाते हैं.

ज्योति यादव वेस्टर्न लुक्स

ज्योति यादव अपने आउटफिट्स को हमेशा सही एक्सेसरीज से कंप्लीट करती हैं. वेस्टर्न लुक्स में क्लच बैग, स्टाइलिश चश्मा और हील्स, जबकि देसी लुक में ज्वेलरी, क्लच और मैचिंग फुटवियर उनका ग्लैम बढ़ाते हैं. उनका मेकअप भी हर बार उनके लुक्स को परफेक्ट फिनिश देता है.

 इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उनके फैशन पोस्ट्स

सोशल मीडिया पर उनके लुक्स की बहुत चर्चा होती है. इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उनके फैशन पोस्ट्स वायरल होते हैं और लाखों फॉलोअर्स उनकी स्टाइल को फॉलो करते हैं. फैशन ब्लॉगर और स्टाइल क्रिटिक्स भी उनके आउटफिट्स की तारीफ करते हैं, जिससे वह फैशन की दुनिया में एक इनफ्लुएंसर बन गई हैं. ज्योति यादव हर उम्र की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं. उनका स्टाइल बताता है कि कैसे प्रोफेशनल लाइफ और फैशन को साथ में अपनाया जा सकता है. वेस्टर्न और देसी दोनों लुक्स में उनका आत्मविश्वास और ग्रेस हर किसी को आकर्षित करता है.

 

Tags: IPS Jyoti Yadav styleJyoti Yadav desi lookJyoti Yadav fashionJyoti Yadav western lookPunjab Education Minister wife fashion
