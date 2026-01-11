Home > लाइफस्टाइल > Fingers Swelling In Winter: सर्दियों में उंगलियों की सूजन और दर्द से राहत चाहिए? ये टिप्स आएंगे काम

Fingers Swelling In Winter Treatment: सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों को उंगलियों और पैरों की उंगलियों में सूजन का अनुभव होता है. सूजन आने के बाद उंगलियों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है. कभी-कभी जलन भी महसूस होती है. इससे कभी-कभी रोज़ाना के काम करना मुश्किल हो जाता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 11, 2026 8:04:05 PM IST

Fingers Swelling In Winter Treatment: सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों को उंगलियों और पैरों की उंगलियों में सूजन का अनुभव होता है. सूजन आने के बाद उंगलियों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है. कभी-कभी जलन भी महसूस होती है. इससे कभी-कभी रोज़ाना के काम करना मुश्किल हो जाता है. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि सर्दियों में उंगलियों और पैरों की उंगलियों में सूजन क्यों आती है और इसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं?

सर्दियों में उंगलियों में सूजन के मुख्य कारण

ठंड के कारण ब्लड सर्कुलेशन कम होना

ठंडे मौसम में शरीर गर्मी बचाने के लिए ब्लड वेसल्स को सिकोड़ लेता है. इससे उंगलियों तक खून का बहाव धीमा हो जाता है, जिससे टिशूज में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके कारण सूजन आ जाती है.

डिहाइड्रेशन

सर्दियों में लोगों को कम प्यास लगती है, इसलिए वे कम पानी पीते है. डिहाइड्रेशन से भी उंगलियों और पैरों की उंगलियों में सूजन आ सकती है.

चिलब्लेन्स

चिलब्लेन्स सर्दियों में ठंड और नमी के कारण होने वाली एक समस्या है. ये उंगलियों और पैरों की उंगलियों पर लाल खुजली वाले और सूजे हुए दानों के रूप में दिखते है. यह छोटी ब्लड वेसल्स में सूजन के कारण होता है.

कैसे रोके सूजन?

अपने हाथों और पैरों को सूखा रखें

नमी चिलब्लेन्स की समस्या को और खराब कर सकती है. इसलिए धोने के बाद हमेशा अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरह से सुखाएं. बाहर जाते समय अपने हाथों में दस्ताने और पैरों में ऊनी मोज़े और जूते पहनें ताकि उन्हें ठंडी हवा से बचाया जा सके.

अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं

सर्दियों की हवा त्वचा को सूखा देती है. इसे रोकने के लिए दिन में 2-3 बार एक अच्छा मॉइस्चरइजर इस्तेमाल करें. 

हाइड्रेटेड रहें

अगर आपको सर्दियों में कम प्यास लगती है तो भी पानी पीना कम न करें. डिहाइड्रेशन से भी सूजन बढ़ सकती है.

ज्यादा गर्म जगह पर जाने बचें

ज्यादा ठंडे जगहों से बहुत गर्म जगह पर मत जाएं. अचानक गर्मी के संपर्क में आने से ब्लड सर्कुलेशन में तेज़ी से बदलाव होते हैं, जिससे सूजन बढ़ सकती है. अपने शरीर को धीरे-धीरे गर्म होने दें.

