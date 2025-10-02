Figs Benefits: शादीशुदा पुरुष रात में दूध के साथ खाएं ये खास चीज, बेडरूम में दिखेगा गजब का असर
Figs Benefits: अंजीर पोषक तत्वों का खजाना है. इसका सेवन कई बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है. आइए जानतें हैं अंजीर के फायदों के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 2, 2025 11:21:36 PM IST

Figs Benefits: अंजीर पोषक तत्वों का खजाना है. इसका सेवन कई बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है. चाहे शारीरिक कमज़ोरी हो या मानसिक, ये सभी समस्याओं को दूर करने में कारगर है. आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का कहना है कि अंजीर एक ऐसा फल है जिसे कच्चा और पका दोनों तरह से खाया जा सकता है. अंजीर का सेवन वजन कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अंजीर पाचन संबंधी समस्याओं को भी कम कर सकता है.

अंजीर क्या है?

अंजीर को अंग्रेजी में फिग्स कहते हैं. यह फल हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन पकने पर गहरे सुनहरे या बैंगनी रंग का हो सकता है. अंजीर का सेवन आपकी हड्डियाँ मजबूत करेगा. अंजीर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसलिए ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इनमें कई तरह के विटामिन और मिनरल भी होते हैं.

अंजीर में पाए जाने वाले पोषक तत्व

अंजीर पोषक तत्वों का खजाना है. ये आयरन, कैल्शियम, विटामिन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं. इनमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कैलोरी भी होती हैं, जो सभी स्वस्थ शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.

अंजीर विवाहित पुरुषों के लिए फायदेमंद होता है.

प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक अबरार मुल्तानी कहते हैं कि अंजीर का सेवन पुरुषों के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसके नियमित सेवन से प्रजनन क्षमता और यौन जीवन में सुधार होता है और शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है. अंजीर कामेच्छा बढ़ाने में भी कारगर है; आप इसे दूध के साथ खा सकते हैं.

अंजीर खाने का सही तरीका क्या है?

  • सबसे पहले, चार सूखे अंजीर रात भर पानी में भिगो दें.
  • भीगे हुए अंजीर को सुबह खाली पेट खाएँ.
  • आप सोने से पहले दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं.

अंजीर के सेवन के फायदे

  • आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा.
  • यह हृदय संबंधी समस्याओं को कम करेगा.
  • यह मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है.
  • यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी कारगर है.
  • यह महिलाओं को हार्मोनल समस्याओं और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं से बचाने में मदद करता है.
  • यह वजन घटाने में भी मदद करता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

