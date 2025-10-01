इम्यूनिटी कमजोर तो जिंदगी पर खतरा – ये आसान उपाय अभी अपनाएं
बार-बार बीमार पड़ना शरीर की चेतावनी है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है अगर आप अपनी आदतों को सुधार लें, जैसे- सही खानपान, नियमित नींद, एक्सरसाइज और तनाव पर कंट्रोल, तो न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि लंबे समय तक एनर्जी और फिटनेस बनाए रख सकते हैं

By: Anuradha Kashyap | Published: October 1, 2025 1:07:56 PM IST

आजकल बहुत से लोग छोटी-छोटी बीमारियों से बार-बार परेशान रहते हैं, कभी जुकाम, कभी सिरदर्द, तो कभी थकान. कई बार हम सोचते हैं कि ये एक मामूली परेशानी है, लेकिन असल में यह हमारी कमजोर इम्यूनिटी और लाइफस्टाइल का नतीजा होता है. अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो बार-बार बीमार पड़ने से बचा जा सकता है और इम्यूनिटी मजबूत बनाकर लंबे समय तक स्वस्थ रहा जा सकता है.

बार-बार बीमार होने के क्या है कारण

  • कमजोर इम्यून सिस्टम

जब शरीर का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो बैक्टीरिया और वायरस आसानी से अटैक कर लेते हैं. यही वजह है कि लोग बार-बार जुकाम, खांसी या बुखार से परेशान रहते हैं.

  • नींद की कमी

नींद पूरी न लेने से शरीर की रिकवरी स्लो हो जाती है और इम्यूनिटी सेल्स एक्टिव नहीं रह पातीं जिससे रोगों से लड़ने की ताकत घटने लगती है.

  • असंतुलित डाइट

जंक फूड, ज्यादा तेल-मसाले या कम पोषण वाला आहार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिसकी वजह से छोटी बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं.

  • स्ट्रेस और चिंता

लगातार स्ट्रेस लेने से शरीर में हार्मोन असंतुलित हो जाते है, इससे इम्यून सिस्टम दब जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

  • कम फिजिकल एक्टिविटी करना

दिनभर बैठे रहने या एक्सरसाइज न करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है और इम्यूनिटी पर सीधा असर पड़ता है.

  • खराब हाइजीन

हाथ न धोना, बाहर का अस्वच्छ खाना खाना और सफाई की अनदेखी करने से इंफेक्शन बार-बार हो सकता है.

  • एलर्जी या क्रॉनिक बीमारियां

जिन्हें एलर्जी, डायबिटीज या अन्य पुरानी बीमारियां होती हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है और वे जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं.

कमजोर इम्युनिटी होती है बीमारी की असली वजह 

इम्यूनिटी हमारे शरीर की सुरक्षा ढाल है, अगर यही ढाल कमजोर हो जाए तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसी छोटी-छोटी चीजें भी हमें खतरनाक रूप से बीमार कर सकती हैं. खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान, नींद की कमी और स्ट्रेस मिलकर इम्यून सिस्टम को धीरे-धीरे कमजोर करते रहते हैं.

इन टिप्स से बनाएं इम्युनिटी स्ट्रांग 

  • संतुलित डाइट लें

रोजाना हरी सब्जियां, दालें, फल और ड्राई फ्रूट्स खाएं क्यूंकि ये शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स देते हैं.

  • भरपूर नींद लें

कम से कम 7–8 घंटे की नींद जरूर लें, नींद शरीर को एनर्जी और सेल रिपेयर के लिए समय देती है.

  • रोजाना एक्सरसाइज करें

योग, वॉकिंग या जॉगिंग जैसी एक्सरसाइज ब्लड फ्लो बेहतर करती हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाती हैं.

  • स्ट्रेस कम करें

मेडिटेशन, गहरी सांसें और पॉजिटिव सोच स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, इससे शरीर एक्टिव रहता है.

  • हाइजीन का ध्यान रखें

हाथ धोना, साफ पानी पीना और ताजे खाने से हम इन्फेक्शन से बच सकते है .

  • पर्याप्त पानी पिएं

पानी शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है और इम्यूनिटी को एक्टिव रखता है.

  • सप्लीमेंट या हर्ब्स का इस्तेमाल

जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से विटामिन C, जिंक या आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां (जैसे अश्वगंधा, तुलसी) भी ली जा सकती हैं

