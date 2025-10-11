भारत में लेना चाहते है यूरोप का मजा, ये जगहें बन जाएंगी आपकी बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन
भारत में लेना चाहते है यूरोप का मजा, ये जगहें बन जाएंगी आपकी बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन

India Travel Destinations: अगर आप भी यूरोप घूमने के सपने देख रहे है, लेकिन हाथ में बजट नहीं है तो भारत की ये जगहें आपको यूरोप जैसा मजा दे सकती है.

By: Team InKhabar | Last Updated: October 11, 2025 9:59:53 PM IST

Europe Like Places in India
Europe Like Places in India
Europe Like Places in India: जब बात घूमने-फिरने की होती है, तो अक्सर लोगों का ख्याल स्विट्जरलैंड, इटली या ग्रीस जैसी यूरोपियन जगहों की ओर जाता है. बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें, रोमांटिक नहरें और खूबसूरत आर्किटेक्चर ये सब मन मोह लेते हैं. लेकिन हर किसी का बजट विदेश यात्रा की अनुमति नहीं देता. अच्छी खबर यह है कि भारत में भी ऐसी जगहें हैं, जो यूरोप की याद दिला देती हैं. आइए जानते हैं 5 खास जगहों के बारे में, जो आपको यूरोप का अनुभव दे सकती हैं.

 

कश्मीर और हिमाचल भारत का स्विट्जरलैंड

अगर आप स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों का अनुभव करना चाहते हैं, तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही हैं. कश्मीर के गुलमर्ग को ही भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है. वहीं हिमाचल का खजियार और तीर्थन वैली बर्फबारी के बाद यूरोप के किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगते. पाइन के पेड़ों से घिरे पहाड़, बर्फ से ढकी घाटियां और शांत वातावरण यहां का मुख्य आकर्षण हैं. दिसंबर से मार्च का समय घूमने के लिए सबसे अच्छा है.

गोवा भारत की अमालफी कोस्ट

गोवा के साफ-सुथरे और रंगीन बीच, नॉर्थ गोवा के कैफे और साउथ गोवा की शांत लहरें आपको इटली के अमालफी कोस्ट की याद दिला देती हैं. बीच एक्टिविटी, जलक्रीड़ा और सनसेट व्यूज़ गोवा को विदेशी अनुभव का केंद्र बनाते हैं. अक्टूबर से फरवरी बीच यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

अलेप्पी, केरल भारत की वेनिस

इटली के वेनेशिया की नहरों में नाव की सवारी का रोमांच आप अलेप्पी में पा सकते हैं. केरल के बैकवाटर क्षेत्र में हाउसबोट पर सफर करना एक शांत और रोमांटिक अनुभव देता है. नदी किनारे नारियल के पेड़, छोटे-छोटे गांव और ताजगी भरे समुद्री खाने का स्वाद इसे वेनेशिया जैसा महसूस कराता है.

पुडुचेरी ग्रीस जैसा अनुभव

अगर आप ग्रीस के नीले-धवल घरों की कल्पना करते हैं, तो पुडुचेरी का फ्रेंच कोलोनी इलाका आपको यही अहसास देगा. फ्रेंच शैली की सड़कें, कैफे और क्रॉइसेंट जैसी पेस्ट्री के साथ यह जगह यूरोप की याद दिलाती है. अक्टूबर से मार्च का समय यहां यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है.

कूर्ग, कर्नाटक भारत की स्कॉटलैंड

कूर्ग अपनी हरी-भरी घाटियों, कॉफी बागानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है. इसे अक्सर यूरोप के स्कॉटलैंड जैसी सुंदरता के लिए पहचाना जाता है. अगर आप सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो कूर्ग का शांत वातावरण और प्राकृतिक नजारे स्ट्रेस फ्री अनुभव देते हैं. घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर-नवंबर और मार्च-मई है.

 

भारत में इन जगहों का अनुभव आपको यूरोप की याद दिलाता है, लेकिन बजट और सुविधा के हिसाब से आसान और आरामदायक है. अगर आप विदेश घूमने का प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो ये स्थान निश्चित रूप से आपकी छुट्टियों को यादगार बना देंगे.

भारत में लेना चाहते है यूरोप का मजा, ये जगहें बन जाएंगी आपकी बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन

भारत में लेना चाहते है यूरोप का मजा, ये जगहें बन जाएंगी आपकी बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन

