इंडो-चाइनीज स्टाइल में पनीर फ्राइड राइस एक बार खाया, बार-बार याद आएगा

पनीर फ्राइड राइस इंडो-चाइनीज डिश है जो भारतीय मसालों और चाइनीज फ्लेवर का शानदार मेल है. यह डिश स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ बनाने में भी बहुत आसान है. खास बात यह है कि इसे आप बचे हुए चावल से भी झटपट तैयार कर सकते हैं. इसमें ताजी सब्जियाँ, सॉफ्ट पनीर और सॉस का स्वाद ऐसा होता है कि यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. यह एक परफेक्ट लंच या डिनर रेसिपी है, जिसे पार्टी, गेट-टुगेदर या वीकेंड मील के लिए भी बनाया जा सकता है. अगर आप भी रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर घर पर चाहते हैं, तो यह स्टेप-बाय-स्टेप गाइड आपके लिए है.

चावल को पहले से पका कर ठंडा करें

फ्राइड राइस का असली स्वाद तभी आता है जब चावल दानेदार और ठंडे हों. गरम या गीले चावल फ्राई करते समय चिपकने लगते हैं और स्वाद खराब कर देते हैं. इसलिए सबसे पहले चावल को 90% तक उबालें और पूरी तरह ठंडा होने दें. आप चाहे तो एक दिन पहले पके चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल को उबालते समय थोड़ा नमक और कुछ बूंदें तेल डालें ताकि वह चिपके नहीं. यह तैयारी बेस को परफेक्ट बनाती है और राइस फ्राई करते समय सुंदर टेक्सचर देता है.

पनीर के टुकड़े फ्राई करें

पनीर फ्राइड राइस में पनीर की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है. पनीर को छोटे क्यूब्स में काटें और हल्के तेल में सुनहरा होने तक फ्राई करें. ज्यादा फ्राई करने से पनीर सख्त हो जाता है, इसलिए सिर्फ हल्का गोल्डन ब्राउन रंग आने तक सेंकें. इससे पनीर बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम रहेगा. चाहें तो पनीर पर थोड़ा नमक और काली मिर्च छिड़क दें ताकि स्वाद बढ़ जाए. फ्राई करने के बाद इसे टिश्यू पेपर पर रख दें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए.

सब्जियाँ बारीक काटें और तैयार रखें

इस डिश का रंग और स्वाद बढ़ाने के लिए गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, बीन्स जैसी सब्जियों का इस्तेमाल करें. सभी सब्जियों को बारीक और एक समान आकार में काटें ताकि वे समान रूप से पकें. फ्राइड राइस की पहचान उसकी कुरकुरी सब्जियाँ हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा देर तक न पकाएं. सब्जियाँ सिर्फ 2-3 मिनट तेज आंच पर टॉस करें ताकि उनका रंग और क्रंच दोनों बने रहें. इससे राइस में ताजगी और स्वाद दोनों का संतुलन रहता है.

लहसुन और प्याज से बनाएं बेस फ्लेवर

एक वोक या कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटा लहसुन, अदरक और प्याज डालें. इन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें ताकि स्वाद और खुशबू दोनों उभरकर आएं. अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं. यह बेसिक तड़का पूरे फ्राइड राइस को लाजवाब सुगंध देता है. इसके बाद बारीक कटी सब्जियाँ डालकर तेज आंच पर कुछ मिनट चलाएं. ध्यान रखें कि सब्जियाँ नरम न हों, उनमें हल्की कुरकुराहट बनी रहे.

सॉस और मसाले डालें

अब स्वाद का जादू जोड़ने का समय है. पैन में सोया सॉस, रेड चिली सॉस, और थोड़ा सा सिरका डालें. इसके साथ नमक, काली मिर्च और एक चुटकी चीनी डालें ताकि फ्लेवर बैलेंस रहे. अगर आप चाहें तो थोड़ा टमाटर सॉस भी मिला सकते हैं जिससे रंग और स्वाद दोनों निखरें. सभी चीज़ों को तेज आंच पर 1-2 मिनट टॉस करें ताकि सब्जियाँ और सॉस आपस में अच्छी तरह मिल जाएं. इस चरण पर खुशबू इतनी लाजवाब आती है कि भूख अपने आप बढ़ जाती है.

चावल और पनीर डालें

अब ठंडे पके हुए चावल को पैन में डालें और धीरे-धीरे मिलाएं ताकि दाने टूटें नहीं. इसके बाद फ्राई किए हुए पनीर क्यूब्स डालें. अब तेज आंच पर सब कुछ टॉस करें ताकि सॉस, सब्जियाँ, पनीर और चावल का स्वाद एकसाथ मिल जाए. अगर लगे कि चावल थोड़ा सूखा है तो 1 चम्मच तेल या थोड़ा सिरका डाल सकते हैं. धीरे-धीरे मिक्स करने से हर दाना स्वाद से भर जाता है. यह स्टेप पूरी डिश को एकसाथ जोड़ता है.