Viral AI Videos: क्या वाकई दुबई में चल रहीं AI Haircut Pods, यह रियल हैं या फेक?

Viral AI Videos: AI के बहुत से कमाल तो आपने पहले ही देखें होंगे, AI आपकी लाइफ को इजी बनाने में लगा हुआ है, आपके हर काम को आसान और हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे आप अपनी लाइफ को मजेदार बना सकें. आप AI को कुछ भी लिख कर दें वो आपको उसका डिटेल वर्जन दे देगा, AI बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उसका एक नया रूप दुबई में देखा गया.

हाल में AI के कई नए वीडियो सामने आए हैं, जो बहुत तेजी से वाइयल हो रहे हैं जिसमें से एक वीडियो हाल ही में दुबई से सामने आया है. यह वीडियो दुबई की सड़कों पर ‘Haircut pods’ लगाए जाने का है. ‘Haircut Pods’ यानि AI की नई हेयर कट मशीन. जिसको देखकर आप भी कहेंगे क्या कमाल की मशीन है.

अगर आप भी दुबई के Downtown पर घूम रहे हैं तो आपको भी यह शानदार हेयरकट मशीन दिख सकती है.

इस मशीन में आपको केवल अपना सिर अंदर डालना है और यह चंद सेकेंड के अंदर आपके बालों को कट-शॉट करके और सेट कर दिया जाएगा. इन बेहतरीन और एडवांस मशीनों को AI-powered Haircut Machine 3.0 कहा जा रहा है.

रोबोट के द्वारा किया जा रहा यह हेयर बेहद ही शानदार है. जो महज 5 मिनट के अंदर आपको एक क्लीन लुक देगा. इस लुक के लिए आपको किसी तरह की वेटिंग, बातें, थोड़े लंबे, थोड़े छोटे इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.

इस रोबो मशीन में कैमरा आपके सिर का एक 3D स्कैन करेगा, और इसके बाद रेडी हो जाएगा आपका हेयर कट, जिसके लिए आपको केवल 50 यूएई दिरहम देने होंगे. जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत 1207 रूपए होगी.

दुबई में इस मशीन को कई जगह इंस्टाल किया गया है. इंटरनेट पर इस मशीन को देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. लेकिन वहीं हेयर ड्रेसर के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया है, अगर यह मशीन आ गई तो लोगों की जॉब पर खतरा बन जाएगा. लोगों को यह जान कर हैरानी हो रही है क्या सही में ऐसे कोई मशीन है जो रोबो की तरह लोगों के बालों को काट सकती है.

वहीं इस वीडियो पर आ रहे लोगों के कमेंट बहुत मजेदार हैं, कई लोग इसे फेक मान रहे हैं, कई लोग इसे बेहतरीन मान रहे हैं, बहुत से लोग इसे AI वीडियो मान रहे हैं.

Viral video में दावा किया जा रहा हैं कि ऐसी मशीन दुबई में जहां-जहां मॉल, मेन रोड और मार्केट में लगाई गईं हैं लोग सोशल मीडिया पर इसको फेक बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें-

Viral Video: नॉर्मल डिलीवरी के लिए अस्पताल में बहू से भिड़ गई सास, लेबर रूम में हड़काया, हंसते रहे परिजन