Drinking Beer For Kidney Stones: क्या सच में बियर पीने से कीडनी के स्टोन निकल जाते है?

Drinking Beer For Kidney Stones: लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि बियर का सेवन करने से पथरी निकल जाती है, क्या ये सच है. आइए जानते हैं कि इसमे कितना सच है-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 15, 2026 4:40:21 PM IST

kidney stones
kidney stones


Drinking Beer For Kidney Stones: हमारी बदलती लाइफस्टाइल के चलते किडनी स्टोन यानी पथरी एक आम समस्या बन गई है. ये बहुत दर्दनाक हो सकती है और इसके बारे में लोगों के बीच कई गलतफहमियां फैली हुई हैं. उनमें से एक सबसे ज्यादा प्रचलित धारणा ये है कि बियर पीने से किडनी स्टोन अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि बियर पेशाब बढ़ाती है. लेकिन क्या ये सच है? आइए जानते हैं विस्तार से.

क्या बियर से हर तरह का स्टोन निकल जाता है?

कुछ लोग सोचते हैं कि बियर पीने से स्टोन अपने आप बाहर आ जाते हैं. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बियर यूरिन यानी पेशाब की मात्रा बढ़ाती है. हालांकि, असल में ऐसा नहीं होता.

 बियर केवल पेशाब बढ़ाती है, लेकिन स्टोन सेफ तरीके से नहीं निकलते.
 बहुत छोटे स्टोन (लगभग 5 मिमी तक) कभी-कभी खुद निकल सकते हैं.
 बड़े स्टोन को जबरदस्ती खिसकाने से तेज दर्द और ब्लॉकेज हो सकता है.
 कुछ अध्ययन दिखाते हैं कि बियर स्टोन बनने के जोखिम को थोड़ी कम कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ रोकथाम के लिए है, इलाज के लिए नहीं.

 क्या बियर घरेलू इलाज के रूप में सेफ है?

कई लोग सोचते हैं कि दवाओं या सर्जरी के बजाय बियर पीना आसान और सेफ ऑप्शन है. लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है.

 बियर में ऑक्सलेट होता है, जो स्टोन बनने का कारण बन सकता है.
 लंबे समय तक बियर पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है, जिससे नए स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है.
 इसके अलावा किडनी पर दबाव, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं.

क्या ज्यादा बियर पीने से स्टोन जल्दी निकल जाता है?

कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा बियर पीने से स्टोन जल्दी फ्लश हो जाएगा. लेकिन ये भी गलत है.

 अचानक ज्यादा पेशाब बनने से स्टोन निकलना जरूरी नहीं है.
 अगर यूरिटर (पेशाब की नली) में रुकावट है, तो इससे दर्द, मतली और जटिलताएं बढ़ सकती हैं.
 आजकल कुछ दवाएं ऐसी हैं जो यूरिटर की मांसपेशियों को आराम देती हैं और स्टोन को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने में मदद करती हैं.

  

