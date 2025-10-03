Diwali Rangoli 2025: दीयों और रंगों से सजे इन खास डिजाइन से रौशन होगा आपका घर
Diwali Rangoli Ideas 2025: दिवाली के मौके पर घर पर रंगोली बनाई जाती है. अगर आप कुछ नए और अनोखे डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ से आइडियाज़ पाएं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 3, 2025 5:11:39 PM IST

Diwali Rangoli: दुकानों, दफ्तरों और यहाँ तक कि गलियों को भी सजाते हैं. इस त्योहार की एक खास बात यह है कि यह अजनबियों का भी स्वागत करता है. सभी एक साथ दीये जलाते हैं, तस्वीरें खिंचवाने के लिए तैयार होते हैं और रंगोली भी बनाते हैं. इस दिन आँगन में, घर के अंदर या बाहर गली में भी रंगोली बनाई जाती है. तो, अगर आप कुछ अनोखे रंगोली डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं. ये रंगोली डिज़ाइन आपके घर की खूबसूरती बढ़ा देते हैं.

दिवाली के लिए अनोखे रंगोली डिज़ाइन

देवी लक्ष्मी के पैरों वाली यह रंगोली बनाने के लिए, आपको फूलों और रंगों की आवश्यकता होगी. बीच में एक गोलाकार घेरा बनाएँ. उसके चारों ओर सफेद रंग से बिंदु बनाएँ और बीच में देवी लक्ष्मी के पैर बनाएँ. फिर, रंगोली को पूरा करने के लिए एक किनारे पर फूल और पत्ते और दूसरे पर दीये रखें. यह रंगोली दिवाली के लिए भी बनाई जा सकती है. रंग-बिरंगे मोर पंखों वाली इस रंगोली का बाहरी डिज़ाइन बेहद खूबसूरत लग रहा है. खाली जगह को ध्यान में रखकर इस रंगोली को बनाएं.

यह रंगोली डिज़ाइन न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है. चमकीले रंग इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं. आप इस डिज़ाइन में अपनी पसंद के रंग भी डाल सकते हैं. यह रंगोली छोटी जगहों के लिए एकदम सही आकार की है.

यह रंगोली बहुत ही बारीकी से बनाई गई है और इसमें अनोखे रंगों का इस्तेमाल किया गया है. इस ओम्ब्रे रंगोली को बनाने के लिए, बीच में पीला और नारंगी, बाहरी किनारे पर हरा और नीला, और बाहरी किनारे पर सफेद रंग भरें. मोर के डिज़ाइन वाली यह रंगोली दिवाली के लिए भी बनाई जा सकती है. यह रंग-बिरंगी रंगोली किसी भी जगह, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, बनाई जा सकती है. इसका इस्तेमाल स्कूल प्रतियोगिताओं में भी किया जा सकता है.

