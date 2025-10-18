Diwali 2025 पर आप भी कर रहे Fasting-Feasting की प्लानिंग? तो पहले ही जान लें इसके साइड इफेक्ट्स

Diwali Fasting Side Effects: दीवाली खुशियों और स्वाद का त्योहार है. घरों में मिठाइयाँ बनती हैं, नमकीन तले जाते हैं और दावतों का दौर चलता है. लेकिन, कई लोग इस दौरान पहले उपवास रखते हैं और फिर अगले ही दिन भारी-भरकम खाना खा लेते हैं. यही आदत शरीर के लिए खतरा बन सकती है.

लंबे समय तक उपवास रखने से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है. इससे खून गाढ़ा होने लगता है और उसमें थक्का (क्लॉट) बनने का खतरा बढ़ जाता है. जब इसके बाद अचानक तला-भुना या बहुत मीठा खाना खाया जाता है. तो ब्लड शुगर और फैट दोनों बढ़ जाते हैं. ये अचानक बदलाव दिल और ब्लड प्रेशर पर असर डालते हैं. कभी-कभी स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें भी पैदा कर सकते हैं।.

त्योहार की भाग-दौड़ और तनाव भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. घर सजाना, खरीदारी, पकवान बनाना- ये सब चीजें शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ाती हैं. अगर इसी बीच खानपान में लापरवाही हो जाए तो शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

कैसे रखें खुद को फिट और सुरक्षित:

• पानी खूब पिएं: फास्टिंग के दौरान शरीर में पानी की कमी न होने दें. नारियल पानी, सूप या नींबू पानी फायदेमंद होता है.

• तनाव कम करें: थोड़ा आराम करें, टहलें या मेडिटेशन करें ताकि शरीर और मन शांत रहे.

• भोजन धीरे-धीरे करें: उपवास तोड़ते ही भारी खाना न खाएं. हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन से शुरुआत करें.

अगर आपको पहले से दिल, ब्लड प्रेशर या शुगर की दिक्कत है, तो इस समय खास ध्यान दें. त्योहार की असली खुशी तभी है जब आप खुद भी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें, इसलिए दीवाली का मज़ा लें, लेकिन समझदारी के साथ.