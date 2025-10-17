बच्चों ने दीवारें रंग दीं? दिवाली से पहले आसानी से ऐसे हटाएं पेन और क्रेयॉन के दाग

Diwali Wall Cleaning: बच्चों की रचनात्मकता को देखना हमेशा खुशी देता है, लेकिन कभी-कभी उनके रंग-बिरंगे पेन, पेंसिल या क्रेयॉन्स की वजह से दीवारें गंदगी का शिकार हो जाती हैं. खासकर दिवाली जैसे त्योहारों से पहले, घर की सफाई और दीवारों की चमक बनाए रखना जरूरी होता है, ये दाग और निशान घर की खूबसूरती को कम कर सकते हैं और सफाई की प्रक्रिया को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं लेकिन सही तरीके और कुछ आसान उपायों से ये दाग हटाना बिल्कुल आसान हो सकता है.

साबुन और पानी: सबसे सरल तरीका

सबसे आसान और किफायती तरीका है साबुन और पानी का इस्तेमाल, हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा साबुन डालकर स्पंज या मुलायम कपड़े से दाग वाली जगह को धीरे-धीरे पोंछें. ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पेंट पर खरोंच आ सकती है, यह तरीका ज्यादातर पेन और क्रेयॉन के हल्के निशानों के लिए सबसे असरदार है.

बेकिंग सोडा और पानी: जिद्दी दागों के लिए

कुछ बार दाग बहुत जिद्दी हो जाते हैं और सिर्फ साबुन पानी से नहीं हटते, ऐसे समय में बेकिंग सोडा मददगार साबित होता है. थोड़ा सा बेकिंग सोडा गुनगुने पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और मुलायम कपड़े या स्पंज से दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें. यह पेंट को नुकसान पहुंचाए बिना गहरे निशानों को हटाने में मदद करता है.

टूथपेस्ट: आसान और असरदार उपाय

सफेद, बिना ज्वलंत रंग का टूथपेस्ट भी बच्चों के पेन और क्रेयॉन के निशान हटाने में काम आता है, मुलायम कपड़े पर थोड़ी मात्रा में टूथपेस्ट लेकर दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें. 10-15 मिनट बाद गुनगुने पानी से साफ करें, यह तरीका तेजी से असर दिखाता है और दीवारों की चमक को भी बनाए रखता है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल सावधानी से करें और अधिक मात्रा में लगाने से बचें.

माइक्रोफाइबर क्लॉथ और हल्का डिटर्जेंट: नया तरीका

आजकल माइक्रोफाइबर कपड़े और हल्का डिटर्जेंट भी दाग हटाने का बढ़िया तरीका है, यह पेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता और दाग जल्दी हट जाता है. हल्के गुनगुने पानी में डिटर्जेंट मिलाकर कपड़े को निचोड़ लें और दीवार पर दाग को हल्के हाथों से पोंछें, यह तरीका खासकर उन घरों के लिए अच्छा है जहाँ दीवारों पर बच्चों की कला अक्सर रहती है.