Diwali 2025: दिवाली पर Newborn Babies की सता रही चिंता? डॉक्टरों की ये राय काम आएगी

Newborn safety in Diwali: दिवाली (Diwali) खुशियों, रोशनी और जश्न का त्योहार है. लेकिन, अगर आपके घर में इस साल कोई नन्हा मेहमान आया है. तो, ये खुशी थोड़ी चिंता के साथ भी आती है. पटाखों की तेज आवाज, हवा में फैला धुआं और घर में आने-जाने वाले लोगों की भीड़, ये सब चीजें न्यूबॉर्न बेबी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिवाली पर बच्चों को सेफ कैसे रखा जाए?

दिवाली में न्यूबॉर्न की सुरक्षा क्यों ज़रूरी?

नवजात बच्चे की स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है. पटाखों से निकलने वाला धुआं न सिर्फ प्रदूषण बढ़ाता है बल्कि बच्चे के फेफड़ों और आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसे पहले से सर्दी-जुकाम जैसी कोई समस्या है, तो उसे खास सावधानी की ज़रूरत होती है.

दिवाली पर न्यूबॉर्न के लिए अपनाएं ये सावधानियां

1. पटाखों से दूर रखें: कोशिश करें कि बेबी को उस रूम में रखें जहां तक बाहर का शोर और धुआं कम पहुंचे.

2. एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें: घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए प्यूरिफायर या इनडोर पौधे इस्तेमाल करें.

3. कपड़ों का ध्यान रखें: बच्चे को सूती और हल्के कपड़े पहनाएं ताकि उसकी स्किन सांस ले सके.

4. वेंटिलेशन बनाए रखें: घर की खिड़कियां-बालकनी थोड़ी देर खोलें ताकि ताज़ी हवा आती रहे, लेकिन धुआं अंदर न आने पाए.

5. लाउड म्यूजिक से बचें: तेज आवाज से बच्चे को घबराहट या नींद में परेशानी हो सकती है.

6. सुगंधित मोमबत्तियों से दूरी रखें: ऐसी चीज़ें बच्चे की सांस लेने में रुकावट पैदा कर सकती हैं.

7. गेस्ट लिमिट करें: ज्यादा लोगों के आने-जाने से बच्चे को संक्रमण का खतरा रहता है.