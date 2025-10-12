Diwali Cleaning Tips: किचन के पुराने दाग भी होंगे छूमंतर, अपनाएं ये 6 आसान घरेलू नुस्खे!
Diwali 2025: दिवाली के मौके पर, हर कोई अपने घरों की सफाई में जुट जाता है ताकि उन्हें चमकाया जा सके और त्योहार का माहौल बढ़ाया जा सके. हम कुछ आसान और असरदार टिप्स बताएंगे जो रसोई की सफाई में आपकी मदद करेंगे.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 12, 2025 7:00:16 AM IST

Diwali 2025 : दिवाली के मौके पर, हर कोई अपने घरों की सफाई में जुट जाता है ताकि उन्हें चमकाया जा सके और त्योहार का माहौल बढ़ाया जा सके. हालांकि, घर के अन्य हिस्सों की तुलना में, रसोई की सफाई सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है. दीवारों से तेल के दाग, ग्रीस, गैस के दाग और सिंक की गंदगी हटाना समय लेने वाला हो सकता है. ऐसे में, आप कुछ आसान घरेलू उपायों को अपनाकर बिना ज्यादा मेहनत के अपनी रसोई को आसानी से साफ़ कर सकते हैं. हम कुछ आसान और असरदार टिप्स बताएंगे जो रसोई की सफाई में आपकी मदद करेंगे.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा रसोई से दाग हटाने का सबसे आसान घरेलू उपाय है. आप इससे अपने किचन के सिंक, नालियों, ओवन, माइक्रोवेव और यहां तक कि स्टोवटॉप को भी आसानी से साफ़ कर सकते हैं. बस अपनी त्वचा को नुकसान से बचाने के लिए सफाई करते समय दस्ताने जरूर पहनें.

नींबू

नींबू का खट्टापन ग्रीस और जिद्दी दागों को हटाने में मदद करता है. अगर आपको तेल के दाग, सिंक पर लगे दाग या गैस स्टोव से ग्रीस हटाना है, तो नींबू सबसे आसान और प्राकृतिक उपाय है. दाग हटाने के लिए, नींबू के रस को साबुन में मिलाकर सीधे प्रभावित जगह पर लगाएं या बेकिंग सोडा में मिलाकर इस्तेमाल करें. नींबू न सिर्फ दाग हटाने में मदद करता है, बल्कि यह एक प्राकृतिक एयर फ्रेशनर का भी काम करता है.

चावल का पानी

चावल धोने के बाद बचे पानी का इस्तेमाल आप रसोई साफ करने के लिए कर सकते हैं. यह कांच, शीशे और यहां तक कि पीतल या तांबे के बर्तनों को भी साफ और चमकदार बनाने में मदद करता है. यह बर्तनों को बिना किसी रसायन के प्राकृतिक रूप से साफ करता है और उन्हें हल्की चमक देता है.

सिरका

सिरका एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में काम करता है, यानी यह बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारने में मदद करता है. आप इससे किचन की टाइलें, शीशे और काउंटरटॉप आसानी से साफ कर सकते हैं. बस थोड़ा सा सिरका पानी में मिलाएं, सतह पर स्प्रे करें और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लें. इससे दाग-धब्बे हट जाएंगे और सतह चमकदार हो जाएगी.

टूथपेस्ट

टूथपेस्ट न सिर्फ दांतों के लिए, बल्कि सफाई के लिए भी बहुत अच्छा है. इसका इस्तेमाल चांदी के बर्तनों, नलों और टाइलों की चमक वापस लाने के लिए किया जा सकता है. इसे एक मुलायम कपड़े या ब्रश पर लगाएं, दाग पर रगड़ें और फिर पानी से धो लें.

लौंग

कुछ लौंग को पानी में उबालें और भाप या पानी घर में रखें. इसकी खुशबू घर में ताजगी और गर्माहट भर देती है. यह एक प्राकृतिक रूम फ्रेशनर का काम करता है और घर को उत्सव जैसा एहसास देता है, मानो किसी त्योहार की तैयारी चल रही हो.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

