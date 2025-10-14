Home > लाइफस्टाइल > Diwali 2025 : इस दीवाली बनाएं ये मिठाई, काजू कतली भी लगेगी फीकी, रेसिपी है एक दम आसान

Kaju Katli Banane Ka Tareeka : दीवाली का त्योहार काफी पास है, ऐसे में लोग बाहर से मीठाई लाते हैं, लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं है या आप बाहर की मिठाई खाना पसंद नहीं करते हैं तो घर में ही सबकी फेवरेट काजू कतली बना सकते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 14, 2025 8:20:13 PM IST

Double Kaju Katli Recipe : दिवाली रोशनी, खुशियों और स्वादों का त्योहार है. घर की सजावट के साथ-साथ खास व्यंजन बनाना भी इस त्योहार का अहम हिस्सा होता है. जब बात मिठाइयों की आती है, तो काजू कतली का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है. लेकिन इस बार हम आपको बताएंगे एक स्पेशल ट्विस्ट वाली मिठाई जिसे कहते हैं डबल काजू कतली. ये सिर्फ स्वाद में लाजवाब नहीं होती बल्कि इसकी बनावट और डेकोरेशन भी देखने वालों का मन मोह लेती है.

इस लेख में हम आपको बेहद आसान भाषा में बताएंगे कि कैसे आप घर पर डबल काजू कतली बना सकते हैं वो भी बिना ज्यादा मेहनत के.

 डबल काजू कतली क्यों है खास?

डबल काजू कतली आम काजू कतली से थोड़ी अलग होती है. इसमें दो लेयर होती हैं एक सॉफ्ट, क्रीमी बेस और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स की सुंदर सजावट. इसका डायमंड शेप, केसर की हल्की खुशबू और पिस्ता की सजावट इसे और भी खास बना देती है.

 जरूरी सामग्री

डबल काजू कतली बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी. नीचे दी गई सामग्री से आप आसानी से 10-12 पीस बना सकते हैं:

 काजू – 2 कप (2-3 घंटे भिगोए हुए)
 मिल्क पाउडर – आधा कप
 घी – 2 टेबलस्पून
 शक्कर (चीनी) – 1 कप
 पानी – 1/4 कप
 केसर के धागे – कुछ (ऐच्छिक)
 पिस्ता – सजाने के लिए बारीक कटे हुए

बनाने की विधि

सबसे पहले भिगोए हुए काजू को ग्राइंडर में डालें और बिना पानी डाले पीसकर मुलायम पेस्ट तैयार करें. इसमें मिल्क पाउडर मिलाएं ताकि इसका टेक्सचर और भी क्रीमी और स्मूद हो जाए.

एक कढ़ाई या पैन में पानी और शक्कर डालें और धीमी आंच पर पकाएं. जब शक्कर अच्छे से घुल जाए और चाशनी हल्की गाढ़ी हो जाए, तब गैस बंद कर दें. ध्यान रहे कि चाशनी एक तार की न हो, सिर्फ हल्की गाढ़ी होनी चाहिए.

अब काजू के पेस्ट में धीरे-धीरे चाशनी मिलाते जाएं और धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें. ये मिश्रण कुछ ही मिनटों में गाढ़ा और चमकदार हो जाएगा. इस समय पर आप केसर के धागे भी मिला सकते हैं जिससे मिठाई में रंग और खुशबू दोनों आएंगे.

अब एक थाली या ट्रे में हल्का सा घी लगाएं और तैयार मिश्रण को उसमें डालकर अच्छी तरह फैला दें. ऊपर से कटे हुए पिस्ता छिड़कें और हल्के हाथ से दबा दें ताकि वे अच्छे से चिपक जाएं.

जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए लेकिन पूरी तरह से सख्त न हो, तब इसे मनचाहे शेप में काट लें. पारंपरिक रूप से इसे डायमंड शेप में काटा जाता है, लेकिन आप स्क्वायर या राउंड शेप भी ले सकते हैं.

 जरूरी टिप्स

 काजू पीसते समय उसमें पानी न डालें, वरना पेस्ट पतला हो जाएगा.
 अगर चाशनी बहुत गाढ़ी हो गई तो मिठाई सख्त हो सकती है.
 मिल्क पाउडर से मिठाई की रिचनेस बढ़ती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं.

डबल काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जिसे बनाना जितना आसान है, खाना उतना ही मजेदार. ये न सिर्फ आपके परिवार के लिए खास रहेगी बल्कि मेहमान भी इसके स्वाद की तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे.

