Diwali 2025: दिवाली पर सताने लगा ‘Overeating’ का डर! मिठाइयों के मौसम में कैसे रखें सेहत का ख्याल

Healthy Tips For Diwali: दिवाली की खुशियां तभी पूरी लगती हैं जब प्लेट में गुझिया, नमकपारे, लड्डू और अनगिनत मिठाइयां हों. लेकिन, यही स्वादिष्ट व्यंजन कई बार हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं. हर घर में “थोड़ा और खा लो” की परंपरा होती है, और ऐसे में “बस अब नहीं” कहना लगभग नामुमकिन हो जाता है. नतीजा- पेट भारी, आलस और अगले दिन पछतावा!

असल में, त्योहारों में overeating (अधिक खाना) सबसे आम समस्या है. मिठाइयों में भरी शुगर, तले हुए स्नैक्स, और देर रात तक चलने वाले दावतें न सिर्फ वजन बढ़ाती हैं. बल्कि गैस, अपच और सुस्ती भी बढ़ा देती हैं. ऐसे में जरूरी है कि हम त्योहार का स्वाद तो लें, लेकिन अपनी सेहत की ‘डाइट लाइन’ पार न करें.

तो इस दिवाली, इन आसान तरीकों से स्वाद और सेहत के बीच सही बैलेंस बनाइए-

दिवाली में Overeating से बचने के आसान टिप्स:

1. छोटा हिस्सा, बड़ा स्वाद:

थोड़ा-थोड़ा खाएं लेकिन हर स्वाद का मजा लें. फुल प्लेट से बेहतर है, टेस्ट प्लेट!

2. मीठे की लिमिट तय करें:

एक या दो मिठाई काफी हैं. मिठाई को ‘celebration dose’ मानिए, ‘meal’ नहीं.

3. पानी पीना न भूलें:

त्योहारों की भागदौड़ में पानी कम पीते हैं, जो पाचन बिगाड़ देता है. हर 1 घंटे में थोड़ा पानी जरूर लें.

4. फिजिकल एक्टिव रहें:

थोड़ा वॉक करें, घर सजाने या सफाई में खुद हाथ बटाएं, इससे कैलोरी बर्न होती है.

5. नींद पूरी लें:

रातभर पार्टी और सुबह ऑफिस, ये कॉम्बो सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म किलर है. शरीर को आराम दीजिए.

6. गिल्ट नहीं, संतुलन रखें:

थोड़ा खाना गलत नहीं, लेकिन बिना कंट्रोल खा जाना समस्या है। दिवाली का मजा तभी है जब मन और शरीर दोनों खुश हों.