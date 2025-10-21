दीवाली पर तला-भुना खाकर हो गई है जलन? जानिए फटाफट राहत के घरेलू उपाय!

Home Remedies for Acid Reflux: दीवाली का त्योहार खुशियों, मिठाइयों और स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा होता है, घर-घर पर पकवानों की महक और दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ मिलकर खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है लेकिन अक्सर यही स्वादिष्ट तले-भुने व्यंजन पेट की परेशानी बढ़ा देते हैं. ज़्यादा तेल-मसाले और मीठा खाने से एसिडिटी, जलन और भारीपन महसूस होना आम बात है, अगर आप भी इस दीवाली ऐसे ही अनकम्फर्टेबले महसूस कर रहे हैं, तो चिंता न करें,कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप कुछ ही मिनटों में पेट की जलन और गैस से राहत पा सकते हैं.

ठंडा दूध – पेट की जलन का तुरंत इलाज

एसिडिटी की परेशानी में सबसे आसान और असरदार उपाय है ठंडा दूध, दूध में मौजूद कैल्शियम पेट में बनने वाले एसिड को संतुलित करता है और जलन को शांत करता है. अगर आपको छाती या गले में जलन महसूस हो रही है, तो एक गिलास ठंडा दूध बिना चीनी के धीरे-धीरे पिएं, यह न सिर्फ एसिड को कम करेगा, बल्कि पेट को ठंडक भी देगा.

सौंफ और मिश्री – पाचन का बेहतरीन कॉम्बो

दीवाली के खाने में मसाले और तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पेट भारी और गैस से भरा हुआ महसूस होता है. ऐसे में सौंफ और मिश्री चबाना बहुत फायदेमंद होता है, सौंफ में मौजूद नेचुरल तेल पाचन को बेहतर बनाते हैं और एसिड को कम करते हैं.

नारियल पानी – शरीर को ठंडक और एसिड से राहत

अगर एसिडिटी बार-बार परेशान कर रही है, तो नारियल पानी पीना सबसे आसान और असरदार उपाय है, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में एसिड-बेस बैलेंस बनाए रखते हैं और पेट की जलन को कम करते हैं. नारियल पानी हल्का, पाचक और प्राकृतिक एंटी-एसिड की तरह काम करता है, दिन में दो बार नारियल पानी पीने से न सिर्फ एसिडिटी में राहत मिलती है, बल्कि शरीर हाइड्रेट भी रहता है.

अजवाइन और काला नमक – गैस और भारीपन का घरेलू इलाज



त्योहारों में ज़्यादा खाना, खासकर तला-भुना, पाचन को कमजोर कर देता है, ऐसे में अजवाइन और काला नमक का कॉम्बिनेशन पेट के लिए वरदान साबित हो सकता है. एक चम्मच अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें, यह मिश्रण गैस निकालने में मदद करता है और पेट के दर्द व जलन को तुरंत शांत करता है.

नींबू और गुनगुना पानी – पेट को डिटॉक्स करने का आसान तरीका

अगर आपने दीवाली में ज़्यादा तला-भुना और मिठाइयां खा ली हैं, तो अगली सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना शुरू करें. नींबू में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पेट के एसिड को संतुलित करते हैं और शरीर से टॉक्सिन निकालते हैं, गुनगुना पानी पाचन तंत्र को एक्टिव करता है, जिससे पेट हल्का और साफ महसूस होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है