धनतेरस 2025: दिल्ली के ये मार्केट्स देंगे बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट डील्स!

Dhanteras 2025 Delhi Deals: धनतेरस पर लोग अपने घर और परिवार के लिए बर्तन, सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने में जुट जाते हैं. दिल्ली शॉपिंग के लिए हमेशा से ही फेमस रही है, यहाँ हर तरह का सामान आसानी से और किफायती दामों में मिलता है. अगर आप बर्तन खरीदने की सोच रहे हैं तो सदर बाज़ार आपके लिए परफेक्ट है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नेहरू प्लेस और वज़ीरपुर बेस्ट ऑप्शन हैं. धनतेरस के मौके पर इन मार्केट्स में खरीदारी का एक्सपीरियंस और भी खास हो जाता है.

सदर बाज़ार(Sadar Bazaar): बर्तनों की थोक और खुदरा मंडी

सदर बाज़ार, डेप्युटी गंज, दिल्ली का सबसे बड़ा बर्तन बाज़ार है यहाँ पीतल, तांबा, स्टील, एल्युमिनियम और कांसे के बर्तन आसानी से मिलते हैं. रसोई से जुड़ी बाकि चीजे जैसे परात, कटोरे और चाकू-छुरी भी यहाँ उपलब्ध हैं. थोक और खुदरा दोनों तरह के खरीदार आते हैं, थोक में खरीदने पर आपको और भी छूट मिल सकती है यहाँ से देश के कई हिस्सों में सप्लाई भी होती है. धनतेरस के मौके पर बाजार रंगीन और बिजी हो जाता है, जिससे शॉपिंग का मज़ा दोगुना हो जाता है.

नेहरू प्लेस (Nehru Place): इलेक्ट्रॉनिक्स का हब

नहर प्लेस, कोटला मुबारकपुर गांव मार्केट, दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार है, यहाँ आपको गीजर, हीटर, फैन, ब्लेंडर और छोटे-बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलेंगे. यह मार्केट थोक और खुदरा दोनों के लिए खुला है यहाँ मोलभाव की सुविधा भी है, जिससे आप अपने बजट के अनुसार अच्छा सौदा कर सकते है, स्टार्टअप या घर के लिए छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना हो तो यह जगह परफेक्ट है.

वज़ीरपुर (Wazirpur): कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़

वज़ीरपुर, नार्थ दिल्ली में स्थित, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए पुराना और प्रसिद्ध बाजार है, यहाँ लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर और कंप्यूटर एक्सेसरीज़ के लिए कई दुकानें हैं. बड़े और छोटे दोनों तरह के सामान यहाँ मिल जाते हैं नए गेज़ेट्स और टेक्निकल उपकरणों की तलाश में वज़ीरपुर शॉपिंग के लिए अच्छा विकल्प है, स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स यहाँ अपने बजट के अनुसार डील कर सकते हैं.