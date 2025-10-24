Home > लाइफस्टाइल > Kaddu Bhat Recipe : क्या आप जानते हैं कि छठ का फेमस खाना कद्दू भात कैसे बनता है, अभी जान लें आसान विधि..!

Kaddu Bhat Recipe : छठ पूजा के त्योहार का काफी महत्तव होता है और इस दिन लोगों के यहां कद्दू भात खाया जाता है. वैसे तो लोग तरह-तरह से इसे बनाते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए इसे बनाने की आसान और शानदार रेसिपी लेकर आए हैं. आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 24, 2025

Kaddu Bhat Recipe : छठ महापर्व देशभर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. ये पर्व चार दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत ‘नहाय-खाय’ से होती है. नहाय-खाय के दिन लोग शुद्ध और हल्का भोजन करते हैं. इसी दिन कद्दू भात भी बनाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. अगर आप भी छठ पर कद्दू भात बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत आसान और उपयोगी है.

Kaddu Bhat Ingredients : कद्दू बनाने की सामग्री

कद्दू भात के लिए सबसे पहले कद्दू तैयार करना होता है. इसके लिए आपको ये सामग्री चाहिए:

 कद्दू (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)
 सरसों का तेल
 मेथी दाना
 हरी मिर्च
 हल्दी पाउडर
 लाल मिर्च पाउडर
 नमक
 गुड़
 पानी

Kaddu Vidhi : कद्दू बनाने की आसान विधि

1. सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें.
2. तेल में मेथी दाना डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें.
3. अब इसमें हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड भूनें.
4. कढ़ाई में कटे हुए कद्दू के टुकड़े डालें.
5. इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं.
6. थोड़ा-सा पानी डालकर ढक दें और धीमी आंच पर पकाएं.
7. जब कद्दू नरम हो जाए, तो इसमें गुड़ डालें और हल्के हाथ से मिलाएं.
8. कुछ मिनट पकने के बाद गैस बंद कर दें.

कद्दू की यह मीठी-नमकीन सब्जी अब तैयार है.

Rice Ingredients : भात बनाने की सामग्री

कद्दू के साथ स्वादिष्ट भात बनाने के लिए यह सामग्री चाहिए:

 चावल
 पानी
 देसी घी
 नमक

Rice Vidhi :  भात बनाने की आसान विधि

1. सबसे पहले चावल को धोकर 10 मिनट तक भिगो दें.
2. एक बर्तन में घी गरम करें और भीगे हुए चावल हल्का भूनें।
3. अब इसमें पानी और नमक डालें.
4. बर्तन को ढककर मध्यम आंच पर पकाएं.
5. जब चावल पूरी तरह से पक जाए, तो गैस बंद कर दें.

 परोसने का तरीका

कद्दू और भात दोनों तैयार होने के बाद, भात को बर्तन में निकालें और ऊपर से कद्दू डालकर हल्का मिलाएं. ये स्वादिष्ट कद्दू भात तैयार है, जिसे आप छठ पूजा के दिन प्रसाद या मुख्य भोजन के रूप में परोस सकते हैं.

