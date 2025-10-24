Chhath Puja Gemini Prompt : इस बार आपकी फोटो भी होगी वायरल, इन Prompt से बनाएं शानदार छठ पूजा फोटो

Chhath Puja Gemini Prompt : छठ पूजा हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और आस्था से जुड़ा त्योहार है. ये पर्व खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करती हैं. वे नदी या तालाब के किनारे खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

छठ के दिन घाटों पर बहुत भीड़ होती है. ऐसे में अपनी साफ और सुंदर फोटो लेना कई बार मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी इस बार छठ पूजा की बेहतरीन फोटो चाहते हैं लेकिन भीड़ के कारण नहीं खींच पा रहे, तो चिंता की बात नहीं है. अब Google Gemini (गूगल जैमिनी) की मदद से आप अपनी AI Generated छठ पूजा फोटो बना सकते हैं.

गूगल जैमिनी से छठ पूजा की फोटो कैसे बनाएं

गूगल जैमिनी एक AI टूल है जो आपकी फोटो को प्रोम्प्ट (Prompts) के जरिए नई तस्वीर में बदल सकता है. यानी आप बस बताएंगे कि आपको कैसी फोटो चाहिए और ये आपके लिए वैसी ही तस्वीर बना देगा.

ऐसे करें उपयोग:

1. अपने फोन में Google Gemini ऐप खोलें.

2. प्लस (+) के आइकन पर क्लिक करके अपनी कोई साफ-सुथरी फोटो अपलोड करें.

3. फोटो के साथ अपना प्रॉम्प्ट (विवरण) लिखें – जैसे आप क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं और बैकग्राउंड कैसा हो.

4. अब एंटर दबाएं.

5. कुछ सेकंड में आपकी नई छठ पूजा की AI फोटो तैयार हो जाएगी.

6. आप चाहें तो इस फोटो को डाउनलोड करके Instagram, Facebook या WhatsApp पर लगा सकते हैं.

कुछ बेहतरीन प्रोम्प्ट्स के उदाहरण

1. पारंपरिक छठ पूजा लुक के लिए:

Create a Chhath Puja image where I am standing in water with a chhath tokri in my hands. Don’t change my face. I am wearing a red saree, orange sindoor from nose to head, and the background is glowing with sunlight.

2. आधुनिक और सौम्य छवि के लिए:

Create a Chhath Puja image where I am wearing a yellow saree with Indian jewelry and bangles. I am holding a plate with fruits and diya. The background is softly blurred.

3. पुरुषों के लिए प्रोम्प्ट:

Create a Chhath Puja image where I am wearing a traditional Indian kurta. My hands are joined in prayer. The background shows Banaras Ghat.

अपनी फोटो को इस तरह करें एडिट

अगर आपने पहले से अपनी छठ पूजा की फोटो खींच ली है, तो भी आप AI से उसे और बेहतर बना सकते हैं.

फोटो का बैकग्राउंड बदलें (जैसे घाट, नदी या सूर्यास्त का दृश्य).

फोटो से अनजान लोगों को हटाएं.

मेकअप या जूलरी को ठीक करें या बदलें.

दोस्तों या परिवार के साथ अलग-अलग फोटो को एक ही फ्रेम में जोड़ें.