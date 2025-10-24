Home > लाइफस्टाइल > Chhath Puja Thekua Recipe : झट से तैयार होगा हेल्दी ठेकुआ, रेसिपी है बेहद आसान, जानें विधि

Chhath Puja Thekua Recipe : झट से तैयार होगा हेल्दी ठेकुआ, रेसिपी है बेहद आसान, जानें विधि

Chhath Puja Thekua Recipe : छठ पूजा में मेन प्रसाद ठेकुआ है. ये हेल्दी रेसिपी गेहूं का आटा, गुड़, नारियल और घी से बनाई जाती है. बेक या एयर फ्रायर में पकाकर स्वादिष्ट और सेहतमंद ठेकुआ तैयार होता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 24, 2025 3:13:13 PM IST

Chhath Puja Thekua Recipe : झट से तैयार होगा हेल्दी ठेकुआ, रेसिपी है बेहद आसान, जानें विधि

Chhath Puja Thekua Recipe : दीवाली के बाद छठ का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. ये त्योहार चार दिन तक चलता है और खासकर इसके व्रत को कठिन माना जाता हैय छठ पूजा की शुरुआत चतुर्थी तिथि को नहाय-खाय से होती है. इसके बाद पंचमी को खरना किया जाता है. षष्ठी तिथि को सूर्य देव को शाम का अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत पूरा किया जाता है.

छठ पूजा में कई प्रकार के प्रसाद बनते हैं, लेकिन इनमें सबसे खास और प्रिय ठेकुआ है. आमतौर पर ठेकुआ आटे, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाता है. लेकिन आज हम आपको हेल्दी ठेकुआ बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जो स्वाद में ओरिजिनल ठेकुआ जैसी ही होगी.

 सामग्री

You Might Be Interested In

 गेहूं का आटा – 2 कप
 गुड़ – 1/2 कप
 नारियल का बुरादा – 1/4 कप
 देसी घी – 2 चम्मच
 सौंफ – 1 चम्मच
 इलायची पाउडर – 1/2 चम्मच
 पानी – आवश्यकतानुसार

Thekua Recipe : ठेकुआ बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक छोटे बर्तन में गुड़ और पानी डालकर धीमी आंच पर पिघलाएं. जब गुड़ पूरी तरह घुल जाए, तो इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें.

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नारियल का बुरादा, सौंफ, इलायची पाउडर और देसी घी डालकर अच्छे से मिक्स करें.

अब इसमें धीरे-धीरे गुड़ का घोल डालते हुए नरम लेकिन सख्त आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा ज्यादा ढीला या ज्यादा सख्त न हो.

हाथ से आटे को छोटे-छोटे शेप दें. आप इसे पारंपरिक ढ़ंग से बेक कर सकते हैं या एयर फ्रायर में भी पका सकते हैं.

स्वादिष्ट और हेल्दी ठेकुआ तैयार है. इसे छठ पूजा में प्रसाद के रूप में या बच्चों के नाश्ते में भी परोस सकते हैं.

इस हेल्दी ठेकुआ रेसिपी में चीनी की बजाय गुड़ और तले के बजाय बेक या एयर फ्रायर का इस्तेमाल होता है, जिससे ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है.

 

Tags: Chhath Puja 2025home-hero-pos-2how to make thekua in air fryerthekua air fryer recipethekua oven recipe
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन थे White House में रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति?

October 24, 2025

नकली नोट में ये खास पहचान नहीं होती

October 24, 2025

जानें कौन – कौन हैं शादी के बाद अलग होने...

October 24, 2025

छठ का व्रत रखने से पहले ये बातें जानना बेहद...

October 24, 2025

क्या आप भी पाना चाहते हैं चाँद जैसी खूबसूरती? अपनाएं...

October 24, 2025

सर्दियों में अर्थराइटिस से राहत चाहिए? बस करें ये काम!

October 24, 2025
Chhath Puja Thekua Recipe : झट से तैयार होगा हेल्दी ठेकुआ, रेसिपी है बेहद आसान, जानें विधि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhath Puja Thekua Recipe : झट से तैयार होगा हेल्दी ठेकुआ, रेसिपी है बेहद आसान, जानें विधि
Chhath Puja Thekua Recipe : झट से तैयार होगा हेल्दी ठेकुआ, रेसिपी है बेहद आसान, जानें विधि
Chhath Puja Thekua Recipe : झट से तैयार होगा हेल्दी ठेकुआ, रेसिपी है बेहद आसान, जानें विधि
Chhath Puja Thekua Recipe : झट से तैयार होगा हेल्दी ठेकुआ, रेसिपी है बेहद आसान, जानें विधि