Chhath Puja Thekua Recipe : झट से तैयार होगा हेल्दी ठेकुआ, रेसिपी है बेहद आसान, जानें विधि

Chhath Puja Thekua Recipe : दीवाली के बाद छठ का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. ये त्योहार चार दिन तक चलता है और खासकर इसके व्रत को कठिन माना जाता हैय छठ पूजा की शुरुआत चतुर्थी तिथि को नहाय-खाय से होती है. इसके बाद पंचमी को खरना किया जाता है. षष्ठी तिथि को सूर्य देव को शाम का अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत पूरा किया जाता है.

छठ पूजा में कई प्रकार के प्रसाद बनते हैं, लेकिन इनमें सबसे खास और प्रिय ठेकुआ है. आमतौर पर ठेकुआ आटे, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाता है. लेकिन आज हम आपको हेल्दी ठेकुआ बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जो स्वाद में ओरिजिनल ठेकुआ जैसी ही होगी.

सामग्री

गेहूं का आटा – 2 कप

गुड़ – 1/2 कप

नारियल का बुरादा – 1/4 कप

देसी घी – 2 चम्मच

सौंफ – 1 चम्मच

इलायची पाउडर – 1/2 चम्मच

पानी – आवश्यकतानुसार

Thekua Recipe : ठेकुआ बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक छोटे बर्तन में गुड़ और पानी डालकर धीमी आंच पर पिघलाएं. जब गुड़ पूरी तरह घुल जाए, तो इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें.

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नारियल का बुरादा, सौंफ, इलायची पाउडर और देसी घी डालकर अच्छे से मिक्स करें.

अब इसमें धीरे-धीरे गुड़ का घोल डालते हुए नरम लेकिन सख्त आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा ज्यादा ढीला या ज्यादा सख्त न हो.

हाथ से आटे को छोटे-छोटे शेप दें. आप इसे पारंपरिक ढ़ंग से बेक कर सकते हैं या एयर फ्रायर में भी पका सकते हैं.

स्वादिष्ट और हेल्दी ठेकुआ तैयार है. इसे छठ पूजा में प्रसाद के रूप में या बच्चों के नाश्ते में भी परोस सकते हैं.

इस हेल्दी ठेकुआ रेसिपी में चीनी की बजाय गुड़ और तले के बजाय बेक या एयर फ्रायर का इस्तेमाल होता है, जिससे ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है.