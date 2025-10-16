Home > लाइफस्टाइल > ब्राइड-टू-बी अलर्ट! ठंड में भी स्किन रखनी है फ्लॉलेस तो अपनाएं ये आसान टिप्स

नवंबर-दिसंबर की दुल्हनें तैयार हो जाएं! शादी के दिन ग्लो और निखरी स्किन पाने के लिए अपनाएं ये आसान स्किनकेयर टिप्स और अपने स्पेशल दिन पर छा जाएँ सबकी नजरों में

By: Anuradha Kashyap | Published: October 16, 2025 7:22:21 AM IST

Brides-to-Be: नवंबर-दिसंबर का महीना शादी-ब्याह का सबसे खास समय होता है, अगर आप भी इस सर्द मौसम में दुल्हन बनने जा रही हैं, तो अब वक्त है अपनी स्किन का खास ख्याल रखने का.  हर लड़की चाहती है कि शादी के दिन उसकी त्वचा निखरी, चमकदार और बेदाग दिखे लेकिन ठंड के मौसम में स्किन ड्राय और डल हो जाती है, जिससे ग्लो फीका पड़ जाता है, मेकअप तब ही खूबसूरत लगता है जब आपकी स्किन अंदर से हेल्दी हो इसलिए शादी से कम से कम एक महीने पहले से अपनी स्किन केयर रूटीन को बेहतर बनाना बेहद जरूरी है. 

डीटॉक्स और हाइड्रेशन से पाएं नेचुरल ग्लो

दुल्हन बनने से पहले स्किन को साफ और अंदर से हेल्दी रखना सबसे जरूरी कदम है, इसके लिए सबसे पहले शरीर को डिटॉक्स करें. दिन की शुरुआत गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से करें, इससे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं और स्किन क्लियर रहती है, हाइड्रेशन के लिए दिन में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिएं, ताकि त्वचा अंदर से मॉइस्चराइज्ड रहे.  ठंड के मौसम में स्किन जल्दी सूखती है, इसलिए एलोवेरा जेल या हायालुरोनिक एसिड वाला मॉइस्चराइज़र लगाएं. 

एक्सफोलिएशन और फेस पैक से करें स्किन की गहराई से सफाई

सर्दियों में स्किन पर डेड सेल्स और धूल जमने लगती है, जिससे चेहरा मुरझाया लगता है इसलिए हफ्ते में दो बार स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है। नेचुरल स्क्रब जैसे कॉफी और शहद या बेसन और दूध का इस्तेमाल करें, जो स्किन को नर्म और चमकदार बनाते हैं.  इसके बाद फेस पैक लगाना न भूलें — मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और हल्दी का पैक स्किन को डीप क्लीन करता है और इंस्टेंट ब्राइटनेस लाता है,अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कच्चे दूध और ओट्स का पैक इस्तेमाल करें.

फेशियल, मसाज और ब्यूटी स्लीप से लौटाएं त्वचा की चमक

शादी की तैयारियों के बीच अक्सर नींद और रिलैक्सेशन को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो स्किन पर सीधा असर डालता है. स्किन को फ्रेश और टाइट रखने के लिए हफ्ते में एक बार फेस मसाज करवाएं बादाम तेल या जैतून तेल से घर पर भी हल्की मसाज की जा सकती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. शादी से 15 दिन पहले तक सैलून फेशियल या क्लीनअप जरूर करवाएं ताकि स्किन डीपली क्लीन रहे। साथ ही, रोज़ाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें, क्योंकि “ब्यूटी स्लीप” ही स्किन को रीचार्ज करती है. 

मेकअप से पहले स्किन की सही तैयारी सबसे ज़रूरी

ब्राइडल मेकअप तभी परफेक्ट लगता है जब स्किन स्मूद और हाइड्रेटेड हो, मेकअप से पहले चेहरे को अच्छी तरह क्लीन करें, टोनर लगाएं और फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें. अगर आपकी स्किन ड्राय है तो हाइड्रेटिंग प्राइमर का इस्तेमाल करें ताकि फाउंडेशन पैची न दिखे, मेकअप से कुछ दिन पहले किसी तरह की वैक्सिंग, ब्लीच या फेशियल न करवाएं, वरना स्किन पर रिएक्शन हो सकता है,शादी से पहले सनस्क्रीन लगाना न भूलें, क्योंकि ठंड में भी धूप से स्किन टैन हो सकती है.

