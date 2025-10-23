Bhai Dooj 2025: भाई-बहन के प्यार का त्योहार, भेजें ये 20 दिल छू लेने वाले मैसेज

Bhai Dooj WhatsApp Status: भाई-बहन का रिश्ता सबसे प्यारा और सच्चा रिश्ता होता है. कभी लड़ाई, कभी हंसी-मजाक और कभी बिना बोले समझ जाना. यही इस रिश्ते की खूबसूरती है. भाई दूज 2025 इसी बंधन को मनाने का दिन है. इस साल यह पवित्र त्योहार 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.

भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमी (यमुना) के घर गए थे और बहन के स्नेह से प्रसन्न होकर उन्होंने वचन दिया था कि इस दिन जो भाई अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसे दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा। तभी से यह परंपरा आज तक निभाई जा रही है.

आज के डिजिटल युग में भले भाई-बहन दूर हों, पर एक प्यारा संदेश दिलों को करीब ला देता है. अगर आप अपने भाई या बहन को Bhai Dooj पर wish करना चाहते हैं, तो ये 20 खूबसूरत Bhai Dooj Messages & Quotes आपके लिए हैं:

20 Heartwarming Bhai Dooj 2025 Messages

1. भाई दूज का ये प्यारा त्योहार, लाए खुशियां अपार.

2. मेरी दुनिया मेरे भाई से है, जो हर मुश्किल में साथ है.

3. बहन की दुआ, भाई का प्यार- यही है भाई दूज का असली उपहार.

4. भाई दूज के इस पावन दिन पर, रिश्तों की मिठास और बढ़ाएं.

5. तू है तो मैं मुस्कुराती हूँ, तेरा साथ ही मेरी ताकत है.

6. हर ग़म में मेरा सहारा, मेरा प्यारा भाई हमारा.

7. बहन वो फूल है जो भाई के जीवन में खुशबू भर देती है.

8. तू दूर सही, पर दिल हमेशा पास रहता है.

9. तिलक, मिठाई और प्यार की मिठास- यही है भाई दूज की खासियत.

10. मेरे बचपन की यादों में तू सबसे बड़ा हिस्सा है.

11. भगवान हर बहन को तुझ जैसा भाई दे.

12. भाई दूज पर यही अरमान- सदा खुश रहो मेरे जान.

13. भाई के बिना घर सूना लगता है.

14. तेरी हंसी मेरी सबसे प्यारी पहचान है.

15. तू मेरा प्रोटेक्टर, गाइड और सबसे अच्छा फ्रेंड है.

16. तेरी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है.

17. रिश्ते की ये डोर कभी न टूटे, भाई दूज का ये बंधन सदा छूटे न.

18. तू है तो दुनिया रंगीन लगती है.

19. भाई दूज सिर्फ तिलक नहीं, एक भाव है- साथ निभाने का.

20. Love you bhai! इस भाई दूज पर बस यही कहना है – तू हमेशा खुश रहे, यही मेरी दुआ है.

इस भाई दूज पर चाहे आप पास हों या दूर, इन मैसेज के जरिए अपने प्यार का इजहार जरूर करें. क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं.