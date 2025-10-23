Home > लाइफस्टाइल > Bhai Dooj 2025: भाई-बहन के प्यार का त्योहार, भेजें ये 20 दिल छू लेने वाले मैसेज

Bhai Dooj 2025: भाई-बहन के प्यार का त्योहार, भेजें ये 20 दिल छू लेने वाले मैसेज

Bhai Dooj Wishes: इस भाई दूज 2025 पर अपने भाई या बहन को भेजें ये प्यारे संदेश, शायरी और कोट्स. जानिए इस त्योहार की कहानी और रिश्ते को मजबूत बनाने का असली मतलब.

By: Shraddha Pandey | Published: October 23, 2025 2:09:41 PM IST

Bhai Dooj 2025: भाई-बहन के प्यार का त्योहार, भेजें ये 20 दिल छू लेने वाले मैसेज

Bhai Dooj WhatsApp Status: भाई-बहन का रिश्ता सबसे प्यारा और सच्चा रिश्ता होता है. कभी लड़ाई, कभी हंसी-मजाक और कभी बिना बोले समझ जाना. यही इस रिश्ते की खूबसूरती है. भाई दूज 2025 इसी बंधन को मनाने का दिन है. इस साल यह पवित्र त्योहार 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा.

भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमी (यमुना) के घर गए थे और बहन के स्नेह से प्रसन्न होकर उन्होंने वचन दिया था कि इस दिन जो भाई अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसे दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा। तभी से यह परंपरा आज तक निभाई जा रही है.

You Might Be Interested In

आज के डिजिटल युग में भले भाई-बहन दूर हों, पर एक प्यारा संदेश दिलों को करीब ला देता है. अगर आप अपने भाई या बहन को Bhai Dooj पर wish करना चाहते हैं, तो ये 20 खूबसूरत Bhai Dooj Messages & Quotes आपके लिए हैं:

20 Heartwarming Bhai Dooj 2025 Messages

1. भाई दूज का ये प्यारा त्योहार, लाए खुशियां अपार.

2. मेरी दुनिया मेरे भाई से है, जो हर मुश्किल में साथ है.

3. बहन की दुआ, भाई का प्यार- यही है भाई दूज का असली उपहार.

4. भाई दूज के इस पावन दिन पर, रिश्तों की मिठास और बढ़ाएं.

5. तू है तो मैं मुस्कुराती हूँ, तेरा साथ ही मेरी ताकत है.

6. हर ग़म में मेरा सहारा, मेरा प्यारा भाई हमारा.

7. बहन वो फूल है जो भाई के जीवन में खुशबू भर देती है.

8. तू दूर सही, पर दिल हमेशा पास रहता है.

9. तिलक, मिठाई और प्यार की मिठास- यही है भाई दूज की खासियत.

10. मेरे बचपन की यादों में तू सबसे बड़ा हिस्सा है.

11. भगवान हर बहन को तुझ जैसा भाई दे.

12. भाई दूज पर यही अरमान- सदा खुश रहो मेरे जान.

13. भाई के बिना घर सूना लगता है.

14. तेरी हंसी मेरी सबसे प्यारी पहचान है.

15. तू मेरा प्रोटेक्टर, गाइड और सबसे अच्छा फ्रेंड है.

16. तेरी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है.

17. रिश्ते की ये डोर कभी न टूटे, भाई दूज का ये बंधन सदा छूटे न.

18. तू है तो दुनिया रंगीन लगती है.

19. भाई दूज सिर्फ तिलक नहीं, एक भाव है- साथ निभाने का.

20. Love you bhai! इस भाई दूज पर बस यही कहना है – तू हमेशा खुश रहे, यही मेरी दुआ है.

इस भाई दूज पर चाहे आप पास हों या दूर, इन मैसेज के जरिए अपने प्यार का इजहार जरूर करें. क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं.

Tags: bhai dooj 2025Bhai Dooj messagesbhai dooj wishesbrother sister lovefestive greetings
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डाइट में जरूर शामिल करें ये 7 फ्रूट्स, बुढ़ापे तक...

October 23, 2025

छठ पूजा में नहीं चढ़ाएं ये फल, वरना लग सकता...

October 23, 2025

धड़ाधड़ खा रहे हैं तुलसी के पत्ते? रुकिए और जान...

October 23, 2025

छठ पूजा स्पेशल: लंबे समय तक टिकने वाला मेकअप कैसे...

October 23, 2025

कभी विवादों में घिरे रहे Samay Raina ने अब खुद...

October 23, 2025

पिंपल्स और दाग-धब्बों से छुटकारा नींबू-शहद फेस पैक से

October 23, 2025
Bhai Dooj 2025: भाई-बहन के प्यार का त्योहार, भेजें ये 20 दिल छू लेने वाले मैसेज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhai Dooj 2025: भाई-बहन के प्यार का त्योहार, भेजें ये 20 दिल छू लेने वाले मैसेज
Bhai Dooj 2025: भाई-बहन के प्यार का त्योहार, भेजें ये 20 दिल छू लेने वाले मैसेज
Bhai Dooj 2025: भाई-बहन के प्यार का त्योहार, भेजें ये 20 दिल छू लेने वाले मैसेज
Bhai Dooj 2025: भाई-बहन के प्यार का त्योहार, भेजें ये 20 दिल छू लेने वाले मैसेज