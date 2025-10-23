Bhai Dooj 2025: जब तिलक हुआ डिजिटल, प्यार हुआ वर्चुअल! Gen Z ने बदल दिया त्योहार का ट्रेंड

Bhai Dooj digital trends: भाई-बहन का रिश्ता हमेशा से ही इमोशन्स, नोकझोंक और अनकहे प्यार की कहानी रहा है. लेकिन, Bhai Dooj 2025 का चेहरा अब काफी बदल चुका है. गुरुवार, 23 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये त्योहार अब सिर्फ थाली, चावल और मिठाई तक सीमित नहीं रहा. अब इसमें शामिल हैं वीडियो कॉल्स, इंस्टा रील्स और ई-गिफ्ट कार्ड्स की एक नई दुनिया.

पुराने वक्त में बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगती थीं. अब वही तिलक स्क्रीन के पार लगाया जा रहा है. Zoom, Facetime और WhatsApp वीडियो कॉल पर वर्चुअल आरती और ऑनलाइन मिठाई शेयरिंग जैसे नए रिवाज़ बन चुके हैं. जो भाई विदेश में हैं, उनके लिए बहनें Amazon और Flipkart के जरिए भेज रही हैं डिजिटल गिफ्ट्स और कस्टमाइज्ड हैम्पर्स.

Gen Z वाला त्योहार

आज की Gen Z सिर्फ रिश्ते नहीं निभा रही, वो उन्हें री-डिफाइन कर रही है. अब दिखावा नहीं, इमोशन मैटर करता है. महंगे गिफ्ट्स की जगह DIY कार्ड्स, हैंडमेड नोट्स और “सस्टेनेबल” तरीकों से सेलिब्रेशन करना नया ट्रेंड बन गया है. मिट्टी के दीये, ऑर्गेनिक रंग और मिनिमल डेकोरेशन, सब कुछ इको-फ्रेंडली और एस्थेटिक.

रील्स और मीम्स की दुनिय

और बात करें सोशल मीडिया की, तो भाई दूज के दिन इंस्टाग्राम पर #SiblingGoals और #BhaiDoojVibes जैसे हैशटैग्स से फीड भर जाते हैं. रील्स बनती हैं, फोटो डम्प्स शेयर होते हैं और हर फ्रेम में झलकता है वही पुराना इमोशन, “तू हमेशा मेरे साथ है”. आधुनिकता के इस दौर में भी भावनाएँ वैसी ही हैं, बस एक्सप्रेशन बदल गए हैं. डिजिटल दुनिया ने भाई-बहन के प्यार को और ज्यादा रियल और रिलेवेबल बना दिया है. Bhai Dooj 2025 ने साबित किया है कि ट्रेंड्स बदल सकते हैं, पर रिश्तों की गरमाहट कभी नहीं.