Home > लाइफस्टाइल > सुबह की ये आदतें कर रही हैं आपको बेडरूम में निराश,आज ही छोड़ें वरना सेक्स लाइफ हो जाएगी बर्बाद

सुबह की ये आदतें कर रही हैं आपको बेडरूम में निराश,आज ही छोड़ें वरना सेक्स लाइफ हो जाएगी बर्बाद

Bedroom Performance Secrets: एक हेल्दी और खुशहाल रिश्ता हर कोई चाहता है लेकिन अनजाने में कि जाने वाली कुछ छोटी-मोटी गलतियां रिश्ते को धीरे -धीरे को प्रभावित करती हैं।

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 9, 2025 15:45:00 IST

Bedroom Performance Secrets
Bedroom Performance Secrets

Bedroom Performance Secrets: एक हेल्दी और खुशहाल रिश्ते के लिए प्यार और आपसी समझ जितनी जरूरी है उतनी ही रोमांटिक और सेक्स लाइफ भी होती है। अक्सर हम अनजाने में छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो धीरे-धीरे उनकी इंटिमेसी और रिश्ते को प्रभावित करने लगती है। खासतौर पर सुबह की आदतें सेक्स लाइफ पर बड़ा असर डालती हैं। गलत मॉर्निंग रूटीन से न केवल एनर्जी और मूड खराब होता है, बल्कि यह लंबे समय में हार्मोन और स्टैमिना पर भी असर डालकर सेक्स लाइफ को कमजोर कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप सुबह उठते ही की जाने वाली अपनी रोज़मर्रा की आदतों पर ध्यान दें और समय रहते उनमें बदलाव करें। आइए जानते हैं सुबह की 5 बड़ी गलतियां, जिन्हें अगर आप बदल लें तो आपकी सेक्स लाइफ में पॉज़िटिव और रोमांटिक बदलाव आ सकता है।

सुबह एक्सरसाइज को इग्नोर करना

स्वस्थ और एनर्जेटिक बने रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन आजकल लोग सुबह उठते ही घंटों मोबाइल स्क्रॉल करने में समय बर्बाद कर देते हैं और शारीरिक गतिविधियों को बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर देते हैं। अगर आप रोजाना 20–30 मिनट की मॉर्निंग वॉक, योगा या कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो यह शरीर को फिट रखने के साथ-साथ सेक्स ड्राइव को भी बूस्ट करती है।

सुबह-सुबह तंबाकू, सिगरेट और कैफीन की आदत

कुछ लोग सुबह उठते ही तंबाकू, सिगरेट या फिर चाय-कॉफी का सेवन करते हैं। उन्हें लगता है कि इसके बिना दिन की शुरुआत करना मुश्किल है। लेकिन यह आदत धीरे-धीरे आपके शरीर के साथ-साथ आपकी सेक्स लाइफ पर भी गहरा असर डालती है।क्योंकि सिगरेट और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है, जिससे शरीर में ब्लड फ्लो सही तरह से नहीं हो पाता।

नींद की कमी

अगर आप रोजाना 8 घंटे की नींद नहीं लेते, तो इसका सीधा असर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। नींद की कमी से शरीर थका हुआ महसूस करता है, दिमाग सही तरह से एकाग्र नहीं हो पाता और मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है, लगातार अधूरी नींद से आपकी सेक्स ड्राइव भी प्रभावित होती है,

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Bedroom Performance Secrets
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
सुबह की ये आदतें कर रही हैं आपको बेडरूम में निराश,आज ही छोड़ें वरना सेक्स लाइफ हो जाएगी बर्बाद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सुबह की ये आदतें कर रही हैं आपको बेडरूम में निराश,आज ही छोड़ें वरना सेक्स लाइफ हो जाएगी बर्बाद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुबह की ये आदतें कर रही हैं आपको बेडरूम में निराश,आज ही छोड़ें वरना सेक्स लाइफ हो जाएगी बर्बाद
सुबह की ये आदतें कर रही हैं आपको बेडरूम में निराश,आज ही छोड़ें वरना सेक्स लाइफ हो जाएगी बर्बाद
सुबह की ये आदतें कर रही हैं आपको बेडरूम में निराश,आज ही छोड़ें वरना सेक्स लाइफ हो जाएगी बर्बाद
सुबह की ये आदतें कर रही हैं आपको बेडरूम में निराश,आज ही छोड़ें वरना सेक्स लाइफ हो जाएगी बर्बाद