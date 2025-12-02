Home > लाइफस्टाइल > Harmful Foods: इन चीजों के खाली पेट सेवन से बना लें दूरी, वरना हो जाएगी हालत खस्ता

Harmful Foods: सुबह खाली पेट जूस, दही और चाय-कॉफी से बचना चाहिए. ये चीजें एसिडिटी बढ़ा सकती हैं, शुगर लेवल प्रभावित कर सकती हैं और पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 2, 2025 5:23:37 PM IST

Harmful Foods: सुबह उठने के बाद लिया गया पहला आहार हमारे पाचन, ऊर्जा और पूरे दिन की सेहत पर असर डालता है. इसलिए बेहतर होता है कि दिन की शुरुआत हल्के और शरीर के अनुकूल भोजन से की जाए. कई बार लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीजें खा या पी लेते हैं, जो खाली पेट नुकसान पहुंचा सकती हैं. आइए जानें, कौन-सी चीजों से सुबह खाली पेट बचना चाहिए.

 1. खाली पेट जूस पीना क्यों ठीक नहीं

कई लोग सुबह ताजा या पैकेज्ड जूस पीकर दिन की शुरुआत करते हैं.

 खाली पेट जूस पीने से शरीर में शुगर अचानक बढ़ सकती है, जिससे पैंक्रियास पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.
 अगर किसी को डायबिटीज है, तो ये असर और ज्यादा हो सकता है.
 कभी-कभार खाली पेट जूस लेना ठीक है, लेकिन इसे रोजाना आदत बनाना शरीर को इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील कर सकता है.

 2. खाली पेट दही खाने के नुकसान

आमतौर पर दही सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सुबह खाली पेट इसे खाना सही नहीं है.

 इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पेट के तेज एसिड से नष्ट हो जाते हैं, जिससे दही का फायदा नहीं हो पाता.
 इससे एसिडिटी बढ़ सकती है और पेट में जलन महसूस हो सकती है.
 कई बार दही खाली पेट खाने से आंतों पर सीधा असर पड़ता है, जिससे असहजता बढ़ जाती है.

 3. सुबह खाली पेट चाय या कॉफी से बचें

बहुत से लोग दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं, लेकिन ये आदत पेट पर भारी पड़ सकती है.

 खाली पेट चाय या कॉफी पीने से एसिडिटी बढ़ती है.
 गैस, पेट फूलना और पानी रुकने जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं.
 लंबे समय तक ये आदत पाचन तंत्र को कमजोर कर सकती है.

ध्यान रखने योग्य बातें

सुबह उठकर सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी पीना अच्छा माना जाता है. खाली पेट हल्का और पचने में आसान भोजन ही लेना चाहिए. हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है, इसलिए किसी भी बदलाव से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है.
 

