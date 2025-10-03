Post Pregnancy वेट लॉस कैसे होगा? Alia Bhatt का ये नेचुरल फॉर्मूला काम आएगा

Post Pregnancy Weight Loss: हाल ही में आलिया भट्ट नजर आईं काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो Two Much… में, जहां उन्होंने अपनी पोस्ट-प्रीग्नेंसी वजन लॉस की जर्नी शेयर की. उन्होंने बताया कि जो लोग कहते थे कि उन्होंने वजन “असामान्य तरीके से” जल्दी कम किया, वो सब गलत था. आलिया का कहना था कि उनका वजन नेचुरल तरीके से कम हुआ, और इसमें ब्रेस्टफीडिंग और हेल्दी डाइट का बड़ा रोल था.

शो में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर पर महिलाओं को प्रेग्नेंसी के बाद वजन बढ़ने पर बॉडी-शेमिंग झेलनी पड़ती है. लेकिन, उनका अनुभव उल्टा था. लोग उन्हें जल्दी वजन कम करने के लिए ट्रोल करने लगे. आलिया ने याद किया, “एक फोटो आई थी और लोग कह रहे थे, ‘ओह माय गॉड… इतनी जल्दी वजन कैसे कम कर लिया?’ लेकिन, सच ये है कि यह सब पूरी तरह नैचुरल था.” उन्होंने यह भी नोट किया कि अब लोगों का माइंडसेट बदल रहा है और लोग समझने लगे हैं कि हर महिला की बॉडी अलग होती है.

इसके साइन्टिफिक वजहें भी हैं. रिसर्च बताती है कि ब्रेस्टफीडिंग करने वाली मां रोजाना लगभग 500 के आसपास कैलोरी बर्न करती हैं, क्योंकि दूध बनाने में शरीर को एनर्जी चाहिए. साथ ही, न्यूट्रिएंट-रिच फूड्स खाने की आदत भी तेजी से वजन घटाने में मदद करती है. हालांकि, हर महिला के लिए यह समान नहीं होता, वजन घटने की रफ्तार जिनेटिक्स, हॉर्मोन्स, डाइट और एक्टिविटी लेवल पर भी निर्भर करती है.

एक्सपर्ट्स का सुझाव-

• प्रोटीन और फाइबर युक्त डाइट अपनाएं और प्रोसेस्ड फूड्स से बचें.

• मॉडरेट एक्सरसाइज करें ताकि मसल्स मजबूत रहें.

• पानी ज्यादा पिएं, सोडा और शुगर ड्रिंक्स से बचें.

• बच्चे के साथ आराम और नींद भी जरूरी है.

• माइंडफुल ईटिंग अपनाएं ताकि ओवरईटिंग न हो.

आलिया भट्ट ने कैसे कम किया अपना वजन?

1. वजन कैसे कम हुआ?

– ब्रेस्टफीडिंग और हेल्दी डाइट से.

2. क्या जल्दी वजन कम होना सामान्य है?

– हां, लेकिन हर महिला में अलग-अलग होता है.

3. ब्रेस्टफीडिंग मदद करती है?

– हां, रोजाना 500 कैलोरी तक बर्न होती हैं.

4. कौनसी डाइट अपनाएं?

– प्रोटीन और फाइबर युक्त, प्रोसेस्ड फूड से दूर.

5. कौनसी एक्सरसाइज करें?

– मॉडरेट, मसल्स को बनाए रखने वाली.