आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान
Home > IK News > आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान

आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान

By: | Published: September 23, 2025 6:44:13 PM IST

आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान

नई दिल्ली, सितंबर 23: भारत के प्रख्यात आयुर्वेद गरुु और HIIMS (Jeena Sikho) के संस्थापक आचार्य मनीष जी को 21 सितंबर, 2025 को,  Ho Chi Minh City में आयोजित Vietnamese Record Holders convocation समारोह में प्रतिष्ठित “Grand Records WorldKings Honorary Certificate” से सम्मानित किया गया।

Vietnam Records organization (Vietkings) की 21वीं वर्षगांठ पर, दुनिया भर के गणमान्य व्यक्तियों और रिकॉर्ड धारकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। वर्ल्डकिंग्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में उन उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया गया जिनके कार्यों ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

आचार्य मनीष जी को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उनके सार्थक योगदान के लिए यह सम्मान मिला। HIIMS (Jeena Sikho) के पूरे भारत में 125 से अधिक केंद्र हैं | HIIMS (Jeena Sikho) न केवल एक अस्पताल है, बल्कि आयुर्वेद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आचार्य मनीष जी ने आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान को पारंपरिक आयुर्वेद पद्धतियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य का एक आदर्श सामंजस्य स्थापित किया है।वे स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम में भाग लेना एक उत्साहजनक अनुभव था।” आचार्य मनीष जी ने कहा“वैश्विक रुचिकार और नवप्रवर्तकों से जुड़ना मेरे लिए विभिन्न क्षेत्रों में सीखने का अवसर था। यह सम्मान  केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि हैबल्कि भारत के समृद्ध विज्ञान और चिकित्सा समृद्धि का प्रमाण है।” 

 “इस कार्यक्रम में डॉ. जयश्री वेणुगोपाल, जोसेफ ता हुई होआंग, दाओ झुआन तिन्ह और ट्रान वान मुओई जैसे दूरदर्शी उपस्थित थे, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान और कला जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता का परिचय दिया और स्वास्थ्य, संगीत और संस्कृति पर अपने विचार साझा किए।” 

यह सम्मान भारत में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए आचार्य मनीष जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।यह कल्याण और स्वास्थ्य सेवा के प्रति वैश्विक प्रयासों का प्रतीक है। आचार्य मनीष जी दुनिया भर के लोगों के लाभ के लिए आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा ज्ञान के संचार में निरंतर योगदान दे रहे हैं।

जीना सीखो लाइफकेयर लिमिटेड के बारे में:

आचार्य मनीष जी द्वारा स्थापित, जीना सीखो लाइफकेयर लिमिटेड भारत की सबसे तेजी से बढ़ती इंटीग्रेटिव हेल्थकेयर कंपनियों में से एक है। यह पब्लिकली लिस्टेड कंपनी देशभर में 125 से अधिक अस्पताल और क्लिनिक चला रही है, जिनके पीछे 900 से अधिक मेडिकल विशेषज्ञों की टीम का समर्थन है। अपनी कंपनियों शुद्धि आयुर्वेद और एचआईआईएमएस हॉस्पिटल्स के माध्यम से, जीना सीखो आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक और होलिस्टिक थेरेपी प्रदान करता है और 100 से अधिक प्रोप्रीटरी फॉर्मूलेशन्स का पोर्टफोलियो भी विकसित कर चुका है। समय के साथ, कंपनी और आचार्य मनीष जी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है, जिसमें राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड और इंडियन आइकोनिक अवार्ड शामिल हैं, जो उनके प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और वेलनेस शिक्षा में योगदान को रेखांकित करते हैं।

<p>The post आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान first appeared on PNN Digital.</p>

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

Tags: home-hero-pos-2press-release-pnn
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान
आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान
आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान
आचार्य मनीष जी को 54वें वियतनामी दीक्षांत समारोह में वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान