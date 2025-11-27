Home > लाइफस्टाइल > Japanese Techniques: अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये जैपनीज टैक्निक्स आपके बहुत काम आएंगी

Japanese Techniques: अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये जैपनीज टैक्निक्स आपके बहुत काम आएंगी

Japanese Techniques: जैपनीज लाइफस्टाइल हमेशा से अपनी हेल्दी फूड हैबिट्स और सही रूटीन के लिए जानी जाती रही है. यहां के लोग अपनी हेल्थ का काफी ध्यान रखते हैं. जापान सबसे स्वस्थ्य देशों में से एक है. ये देश अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमेशा से आगे रहा है. तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 7 जैपनीज हैबिट्स हैं जिन्हें अपनाकर आप एक स्वस्थ्य जीवन जी सकते हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: November 27, 2025 8:18:32 AM IST

Japanese Techniques: आजकल के मॉर्डन युग में लोग गलत आदतों की वजह से अपनी लाइफस्टाइल को खराब कर रहे हैं. जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. पर अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाना चाहते हैं तो अपने जीवन को जितना सिंपल और कल्चर को ध्यान में रहकर जिएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा. अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो जापान के लोगों से कुछ बातें सीखनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ ईजी बनेगी.

अगर लाइफ में खुशी चाहते हैं तो आपको अपने खानपान से लेकर एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा. इस चीज़ का ध्यान रखना भी जरूर है कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें. तो आइए जानते हैं कि किस तरह आपको अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है. यहां पर कुछ जैपनीज ट्रिक्स दी हैं जिनको अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं.

जीवन में खुश रहने के लिए अपनाएं ये 7 जैपनीज टैक्नीक्स 

कम पोर्सन में खाना खाएं

आप खाने में क्या खा रहे हैं ये बात डिसाइड करती है कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा. आप अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना रखने की जगह. कम मात्रा में खाने को रखें ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट न हो और आप सारी चीजों का स्वाद ले पाएं.

80 प्रतिशत पेट भरने तक ही खाएं

अक्सर कई लोग ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें कोई खाने की चीज़ पसंद आती है तो वो जरूरत से ज्यादा उसे खा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें एसिडिटी और डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाती है. ओवरइटिंग की आदत की वजह से मोटापे की समस्या भी हो सकती है. इसके लिए जापान के ओकीनावा में हरा हाची बू की एक फिलोस्फी में वो लोगों को 80 प्रतिशत पेट भरने तक ही खाना खाने के लिए प्रेरित करते थे. इससे मोटापा कम बढ़ता है और आपका शरीर स्वस्थ्य रहता है. 

फिजिकल एक्टीविटीज को दें रूटीन में जगह

अगर आपके पास समय नहीं है कि आग योग या जिम में जाकर वर्कआउट करें तो इसकी जगह पर आप सुबह या शाम वॉक पर या साइकलिंग पर जा सकते हैं. इससे आपका शरीर स्वस्थ्य रहता है. आप चाहें तो डांस को भी अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं. 

जीवन का पर्पज होना है जरूरी 

अगर आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक है तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं. जापान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे इकीगाई कहा जाता है इसका मतलब है कि आपके जीवन का क्या पर्पज है, आप इस दुनिया में क्यों है. आप किस तरह से अपने काम, शौक और रिलेशनशिप में खुशी महसूस करते हैं. इससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है. भारतीयों को अपने पैशन, फैमिली वेल्यू को फॉलो करने से इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है.

ट्रेडिशनल फूड को डाइट में करें शामिल 

अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो जापान के लोगों की तरह घर के बने हुए खाने को खाएं. आप जंक फूड्स को होमकुकड फूड्स से रिपेल्स कर सकते हैं. इसके लिए दाल, चना, रोटी, चावल, सब्जी, चटनी, अचार को खाएं. 

नींद पूरी करें

आप रात को समय पर सोने की आदत डाले. जापान के लोग भले ही काम में कितने ही बिजी क्यों न हो वो अपनी नींद को प्रयोरिटी देते हैं. थकान महसूस होने पर वो पावर नैप भी लेते हैं जिससे उन्हें रिफ्रेस्ड फील हो. इससे आपका दिमाग भी दुरूस्त रहता है.

धीरे-धीरे खाना खाएं

जापानी लोग धीरे-धीरे खाने का स्वाद लेकर उसे खाते हैं. जिस वजह से उन्हें बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता है. इसलिए उन्हें हार्ट डिसीज और डायबिटीज का खतरा कम रहता है. वहीं भारतीय लोग अक्सर जल्दबाजी में खाना खाते हैं पर आपको खाना खाते वक्त उसे चबाकर, शांति से और स्वाद लेकर ही खाना चाहिए. जिससे आपको भरपूर पोषण मिलें.

