School Closed News Today: क्या बढ़ गईं दिल्ली के स्कूलों की छुट्टियां? यहां जानें ताजा अपडेट

School Closed News : दिल्ली में बढ़ती ठंड ने लोगों की अच्छी-खासी कंपकंपी छुड़ा दी हैं. दिल्ली-NCR समेत भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी है. तापमान में लगातार गिरावट और चुभने वाली ठंड के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

By: Heena Khan | Published: January 17, 2026 12:57:28 PM IST

School Closed News : दिल्ली में बढ़ती ठंड ने लोगों की अच्छी-खासी कंपकंपी छुड़ा दी हैं. दिल्ली-NCR समेत भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी है. तापमान में लगातार गिरावट और चुभने वाली ठंड के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. नतीजतन, कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. क्या आज स्कूल बंद हैं? क्या 17 जनवरी को स्कूल बंद हैं? क्या आज दिल्ली में स्कूल बंद हैं? क्या आज नोएडा में स्कूल बंद हैं? क्या आज गाजियाबाद में स्कूल बंद हैं? क्या आज स्कूल बंद है या खुला है? आपको इन सभी सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएँगे.

नोएडा का अपडेट 

घने कोहरे और ठंड के कारण, गौतम बुद्ध नगर ज़िले में क्लास 8 तक के सभी स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. नोएडा में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए, ज़िला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए यह बड़ा फ़ैसला लिया है. बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नोएडा के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश क्लास 1 से 8 तक के स्कूलों पर लागू होगा.

क्या दिल्ली में स्कूल अब भी बंद 

दिल्ली में स्कूलों की बात करें तो, तय विंटर ब्रेक 15 जनवरी, 2026 को खत्म हो गया था. इसलिए, स्कूल 16 जनवरी को फिर से खुल गए. माता-पिता को किसी भी बदलाव के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय की घोषणाओं पर नज़र रखनी चाहिए. उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों से भी संपर्क करना चाहिए.

पंजाब के स्कूल

पंजाब सरकार ने छात्रों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए स्कूलों का समय बदल दिया है. 16 से 21 जनवरी 2026 तक, प्राइमरी स्कूल सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक और अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगे. स्कूल प्रिंसिपलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र तय समय से पहले स्कूल न आएं.

आंध्र प्रदेश के स्कूल

आंध्र प्रदेश में, संक्रांति त्योहार के कारण 18 जनवरी 2026 तक स्कूल बंद हैं, और कक्षाएं 19 जनवरी को फिर से शुरू होंगी. इसलिए, आज, 17 जनवरी को स्कूल बंद हैं.

हरियाणा

ठंड की लहर और घने कोहरे के कारण, हरियाणा सरकार ने 17 जनवरी को सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. स्कूल 19 जनवरी 2026 को फिर से खुलेंगे, और CBSE और ICSE के दिशानिर्देशों के अनुसार, कक्षा 10 और 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शेड्यूल के अनुसार आयोजित की जाएंगी.

