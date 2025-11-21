Miss Universe 2025: कितनी पढ़ी लिखी हैं मिस यूनिवर्स में भाग लेने वाली Manika Vishwakarma, जानें उनके बारे में सबकुछ

Who is Manika Vishwakarma: पूरी दुनिया की नजरें इस समय थाईलैंड के बैंकॉक पर टिकी हुई थी, जहां 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी. इस फेमस मंच पर भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं राजस्थान की प्रतिभाशाली मॉडल मनीका विश्वकर्मा. 22 साल की मनीका न केवल एक सुंदर चेहरे के रूप में, बल्कि समाज सेवा के दृष्टिकोण से भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. इस साल की मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता पिछले कुछ समय से चर्चा में रही. दुनिया भर की सुंदरियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. पहले अपने-अपने देशों में जीत हासिल की और फिर फाइनल में पहुंचे. कड़ी टक्कर के बाद आखिरकार इस साल का विजेता घोषित किया गया. इस बार का मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिस मेक्सिको फातिमा बोश के नाम रहा और मॉडल मनीका विश्वकर्मा टॉप 12 से बाहर हो गईं. आइए जानते हैं मनीका विश्वकर्मा के बारे में सब कुछ.

फातिमा बोश ने मारी बाजी

फातिमा बोश ने इस साल का मिस यूनिवर्स खिताब जीतकर सभी का दिल जीत लिया. जैसे ही एरिना हॉल में उनके जीत की घोषणा हुई, वहां तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी. फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो अपना बड़ा सपना सच होते देख रही थीं. हर कोई उन्हें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने पर बधाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर भी फैंस लगातार उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. हालांकि, फातिमा के लिए ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था, उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है.

कौन है फातिमा बोश?

फातिमा बोश मेक्सिको की हैं और उनकी उम्र लगभग 25 साल है. पेशे से वो मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां वो अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इसके अलावा, उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है और मॉडलिंग में अच्छी पहचान बना चुकी हैं. अब मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है.

मनीका विश्वकर्मा के बारे में

मनीका विश्वकर्मा एक बहुत ही शानदार मॉडल हैं. बैंकॉक में मनीका ने अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका ध्यान खींचा. चाहे वो लाल रंग की ग्लैमरस गाउन पहन रही हों या पारंपरिक अनारकली, हर लुक में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई.

प्रतियोगिता के दौरान मनीका ने टॉप 30 फाइनलिस्ट के रूप में अपनी जगह बनाई. हालांकि वे टॉप 12 में प्रवेश नहीं कर पाईं, लेकिन 120 प्रतियोगियों के बीच टॉप 30 में शामिल होना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. इस मंच पर उनके आत्मविश्वास और भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई दी.

मनीका की पढ़ाई

मनीका सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं. वो दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की फाइनल ईयर की छात्रा हैं. मनीका को क्लासिकल डांस (कठक) का दस साल का एकस्पीरिएंस है. इसके साथ ही वो पेंटिंग भी बनाती हैं. उनकी कला को ललित कला अकादमी और जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट जैसे फेमस संस्थानों ने सराहा है.

इसके अलावा मनीका का इतिहास और सामाजिक दृष्टिकोण उन्हें और भी प्रेरणादायक बनाता है. वे एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर) की पूर्व कैडेट भी रही हैं, जिससे उनका अनुशासन, टीम भावना साफ दिखती है. इस तरह मनीका ने दिखा दिया कि सुंदरता के साथ शिक्षा और कला में भी वो शानदार है.

न्यूरोडाइवर्जेंस और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम

मनीका केवल मंच पर चमकने वाली नहीं हैं, बल्कि समाज के लिए भी काम करती हैं. उन्होंने “Neuronova” नामक पहल शुरू की है. इसका उद्देश्य लोगों को ADHD, ऑटिज्म और अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के बारे में जागरूक करना है.

मनीका कहती हैं कि इन स्थितियों को कमजोरी नहीं, बल्कि अलग तरह की प्रतिभा माना जाना चाहिए. उन्होंने अपनी कहानी भी शेयर की ताकि लोग मानसिक विविधताओं को समझें और स्वीकार करें.

कहां की रहने वाली हैं मनीका?

मनीका का जन्म और पालन-पोषण राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ. बचपन से ही उनके परिवार ने उन्हें शिक्षा, कला और आत्मविकास की ओर प्रेरित किया. अब मनीका दिल्ली में रहती हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं. उनका ये सफर ये दिखाता है कि छोटे शहर की लड़की भी मेहनत और सपनों के साथ दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंच सकती है.

मनीका का कहना है कि कला और पढ़ाई दोनों जीवन में जरूरी हैं. डांस और पेंटिंग ने उन्हें खुद को व्यक्त करना और अपने विचार लोगों तक पहुंचाना सिखाया.

उनकी कला की मेहनत को फेमस संस्थानों ने सराहा है. ये दिखाता है कि मनीका सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर मंच पर आई हैं.

भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व

मनीका ने मंच पर भारतीय संस्कृति को भी दिखाया. उनका पारंपरिक अनारकली पहनावा और स्टाइल भारतीय संस्कृति की झलक देता है. इससे यह संदेश मिलता है कि ग्लोबल मंच पर अपने देश की पहचान को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है.

मनीका विश्वकर्मा की कहानी सिर्फ मिस यूनिवर्स 2025 में उनकी उपलब्धि तक सीमित नहीं है. ये उनके शिक्षा, कला, समाज सेवा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता की कहानी है. टॉप 30 फाइनलिस्ट बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है. मनीका ने दिखा दिया कि सच्ची सफलता केवल ताज जीतने में नहीं, बल्कि अपने कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखने में है.