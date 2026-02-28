Home > देश > Who is Menaka Guruswamy: कौन है मेनका गुरुस्वामी? ममता बनर्जी ने फिर कर दिया बड़ा ‘खेला’; भारत की पहली LGBTQ सांसद बनकर रचेंगी इतिहास!

By: Preeti Rajput | Published: February 28, 2026 9:49:51 AM IST

तृणमूल कांग्रेस ने मेनका गुरुस्वामी को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के रुप में चुना है.
Maneka Guruswamy Rajya Sabha candidates TMC: बंगाल की  तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आगामी राज्यसभा चुनावों  के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है. पार्टी ने अपने चार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. तृणमूल कांग्रेस  ने सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी को अपना उम्मीदवार  बनाकर मैदान में उतारा है. खास बात तो यह है कि  वह LGBTQ कम्युनिटी से आने वाली पहली भारतीय सांसद बनने जा रही हैं. भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है. इसके अलावा टीएमसी ने उनके सिंगर व पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पूर्व डीजीपी राजीव कुमार और एक्ट्रेस कोयल मल्लिक को भी मैदान में उतारा है.

कौन हैं मेनका गुरुस्वामी?

मेनका गुरुस्वामी के पिता मोहन गुरुस्वामी है, वह बीजेपी के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा के स्पेशल एडवाइजर के तौर पर नियुक्त थे. मेनका ने 1997 में NLU बेंगलुरु से BALLB की डिग्री हासिल की है. इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BCL और हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM पूरा किया. वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद वह अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई के साथ जुड़ीं. वहीं ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में भी वकालत की प्रैक्टिस की.

मेनका की पार्टनर कौन है?

मेनका गुरुस्वामी LGBTQ समुदाय से ताल्लुक रखती हैं. उनकी पार्टनर अरुंधति काटजू है. बता दें कि, काटजू भी एक वकील हैं. दोनों ने इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 377 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समुदाय की ओर से पक्ष रखा था. दरअसल, साल 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 को निरस्त कर दिया था. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी दी गई थी. तब सर्वोच्च न्यायलय में मेनका ने अपनी पार्टनर के साथ मिलकर केस लड़ा था. मेनका ने इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण केस भी लड़े थे. 

भारत की पहली LGBTQ सांसद 

अगर मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा के लिए चुनी जाती हैं, तो वे भारत की पहली खुले तौर पर LGBTQ सांसद बन सकती हैं. किरण मनराल की किताब “राइजिंग: 30 वीमेन हू चेंज्ड इंडिया” के एक हिस्से के मुताबिक, गुरुस्वामी ने अपना करियर 1997 में शुरू किया था. भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई के अंडर काम करते हुए – जिन्हें वह अपना मेंटर मानती हैं. उन्होंने मुख्य रूप से लिटिगेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों पर फोकस किया. उन्हें फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन की 2019 की 100 सबसे प्रभावशाली ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था.

