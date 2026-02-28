Who is Koel Mallick: कौन हैं ‘ब्यूटी क्वीन’ कोयल मल्लिक, बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी का मास्टरस्ट्रोक; जानें क्या है सियासी समीकरण?

Who is Koel Mallick: पश्चिम बंगाल की पांच सीटों पर 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं. यह चुनाव 16 मार्च को किए जाएंगे. जिनमें से बंगाल से पांच राज्यसभा सीटों में से 4 TMC और 1 सीट भाजपा को मिलना लगभग तय माना जा रहा है. टीएमसी ने एक बड़ा दांव खेलते हैं, बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक को राज्यसभा में मनोनीत करने का फैसला किया है. बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग और अनोखी पहचान बनाई है. असल में देश के 10 राज्यों के कुल 37 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी. इनमें से पांच सीटें पश्चिम बंगाल की हैं. वहीं चार सीटों पर ममता बनर्जी की 4 सीट पक्की है.

कौन है कोयल मल्लिक?

बता दें कि, कोयल मल्लिक एक फिल्म एक्ट्रेस के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. वह विधवाओं और बच्चों के लिए काफी एक्टिव तौर पर काम करती हैं. साल 2013 में उन्होंने प्रोड्यसर निस्पल सिंह संग सात फेरे लिए. एक्ट्रेस दो बच्चों की मां हैं. जानकारी के मुताबिक, कोयल मल्लिक का जन्म कोलकाता में हुआ था. उनके पिता का नाम रंजीत मल्लिक है, वह भी एक बंगाली एक्टर रह चुके हैं. साथ ही उनकी मां का नाम दीपा मल्लिक हैं. उनका परिवार कोलकाता के भावानीपुर के मल्लिक बाड़ी से है. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मॉर्डन हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से प्राप्त की. इसके बाद गोखले मेमोरियल गर्ल्स स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है. इसके बाद गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. उनके पास साइकोलॉजी (ऑनर्स) में ग्रेजुएशन की डिग्री है. उन्हें लोग टॉली क्वीन भी कहते हैं. उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का जिसका नाम कबीर सिंह और दूसरी लड़की है.

एक्स पर दी जानकारी

TMC ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, ‘आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मल्लिक की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए पार्टी को काफी खुशी हो रहे हैं. हम उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं. आशा करते हैं कि तृणमूल की अटूट दृढ़ता और प्रत्येक भारतीय के अधिकारों साथ ही गरिमा की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की विरासत आगे भी कायम रखेंगे.

