West Bengal Election: पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का कब होगा एलान, कितने चरण में डाले जाएंगे वोट, BJP ने क्या बनाया प्लान? जानें सबकुछ

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनाव आयोग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है. चुनाव के लिए गृह मंत्रालय ने सामान्य से तीन गुना ज्यादा अर्द्धसैनिक बलों को पश्चिम बंगाल में भेजने का फैसला किया है.

By: Hasnain Alam | Published: January 14, 2026 4:22:35 PM IST

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026


Paschim Bengal Election Date: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा. लेकिन, उससे पहले सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा.

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल को सबसे संवेदनशील मतदान वाले राज्य की श्रेणी में रखा है. एसआईआर के बाद सबसे ज्यादा बवाल भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ है. साथ ही सबसे ज्यादा हिंसा होने की आशंका भी पश्चिम बंगाल में ही व्यक्त की जा रही है.

अति संवेदनशील श्रेणी में 60 से ज्यादा सीटें

इन सभी आशंकाओं के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होगा. इनमें से 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों को अति संवेदनशील सीटों की श्रेणी में रखा गया है.

गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए संभाली कमान

पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है. अमित शाह के लिए अस्थाई निवास और कार्यालय भी कोलकाता के शॉर्ट लेक में बनवाया गया है. चुनाव के लिए भाजपा का वार रूम भी इसी शॉर्ट लेक की बिल्डिंग में बनाया गया है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल भाजपा आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय भी इसी शॉर्ट लेक के वार रूम में बैठक कर रहे हैं.

तीन गुना ज्यादा अर्द्धसैनिक बल होंगे तैनात

फिलहाल बंगाल में बीजेपी का सारा जोर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने पर केंद्रित है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने सामान्य से तीन गुना ज्यादा अर्द्धसैनिक बलों को पश्चिम बंगाल में भेजने का फैसला किया है.

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के रिटर्निंग अधिकारी भी तेजतर्रार बाहर के राज्यों के भेजे जा रहे हैं. लगभग 30 से ज्यादा आईपीएस और 23 आईएएस को बाहर से पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है.

17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं. 20 जनवरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे. बीजेपी के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के भी पश्चिम बंगाल में लगभग हर जिले में दौरे बनाए जा रहे हैं.

