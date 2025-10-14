Weather Today 15-10-2025: देश के 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी, नोट कर लें कहां-कहां होगी बारिश और कहां होगी बर्फबारी?

Aaj ka mausam 15 october 2025: दिल्ली-NCR समेत देशभर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है. खासतौर से उत्तर भारत के करीब-करीब सभी राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है. इसके साथ ही ठंड की आहट भी शुरू हो गई है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में सुबह और शाम ठंड महसूस हो रही है. लोगों के घरों में दिन छोड़िये रात में भी पंखे कूलर और एयरकंडीशन चलना बंद हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम सामान्य रहेगा. ठंड में फिलहाल इजाफा नहीं होने वाला है. मौसम का मिजाज इसी तरह पूरे सप्ताह बना रहेगा. IMD के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह से लेकर दोपहर तक धूप निकलेगी, लेकिन शाम को मौसम में ठंडक होगी. उधर, अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश होने का अलर्ट है, जिनमें केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाके भी शामिल हैं.

दिवाली तक ठंड में हो सकता है इजाफा (The cold may increase till Diwali)

IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के अलावा पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है. इसके चलते इन चारों प्रदेशों में लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ेगा. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां पर सुबह और शाम ठंड में हल्का इजाफा होगा. ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दिवाली तक उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड में इजाफा हो सकता है, लेकिन ठीकठाक ठंड के लिए लोगों को दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है. मौसम विभाग पहले ही इस साल अधिक ठंड होने का पूर्वानुमान जारी कर चुका है.

किन-किन राज्यों में होगी बारिश? (Which states are experiencing rain)

उत्तर भारत में भले ही मॉनसून विदा हो चुका है, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 19 अक्टूबर तक अरब सागर के आसपास केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में निम्न दबाव का बना रहेगा, जिसके चलते आंधी-तूफान के साथ तेज का अलर्ट है. इसके अलावा, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के राज्यों में चक्रवाती तूफानी हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावना बनी हुई है. ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 15 अक्टूबर को बारिश की संभावना है. वहीं, महाराष्ट्र में भी 15 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है.

दिल्ली-एनसीआर में साफ रहेगा मौसम (Clear weather in Delhi-NCR)

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में फिलहाल बारिश से राहत है, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार इजाफा हो रहा है. IMD के मुताबिक, बुधवार (15 अक्टूबर) को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा. इसका मतलब दिल्ली-एनसीआर में 15 अक्टूबर को बारिश होने के आसार नहीं हैं. बुधवार को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा.

यूपी- बिहार और झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? (Weather in UP-Bihar)

उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली की तरह ही सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस हो रही है. उत्तर प्रदेश में बुधवार को कहीं-कहीं आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश होने का पूर्वानुमान नहीं है. कुछ जिलों में सुबह कोहरा छाया रहेगा और रात में ओस पड़ेगी. यूपी के अधिकत जिलों में 15 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं. उधर, यूपी से सटे बिहार में भी मौसम का मिजाज सामान्य रहेगा. IMD पटना के मुताबिक, बिहार के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है. इसके मतलब किसी भी जिले में 15 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट नहीं है. बिहार के पड़ोसी जिले झारखंड में 15 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास बना रहेगा.

उत्तराखंड-हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में कैसा रहेगा मौसम (weather in Uttarakhand, Himachal and Jammu and Kashmir)

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को बारिश की कोई संभावना नहीं है. बुधवार को अधिकतर जिलों में आसमान बिल्कुल साफ रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा. जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड में इजाफा होगा. फिलहाल बर्फबारी के आसार नहीं हैं.

