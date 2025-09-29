इन राज्यों में अगले 6 दिनों तक आसमान से आफत बनकर बरसेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Forecast Next 6 Days: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूरे देश के लिए 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी किया. मानसून की विदाई के बावजूद भी पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है.

इन राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान (Rain forecast for these states)

पूर्वी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. 2-4 अक्टूबर को हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम, 2-3 अक्टूबर को गंगा के मैदान वाले पश्चिम बंगाल, 1-4 अक्टूबर को बिहार, 2 अक्टूबर को झारखंड, 1-3 अक्टूबर को ओडिशा, 28 सितंबर और 3-4 अक्टूबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा 3-4 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. 2-4 अक्टूबर को विदर्भ तथा 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है.

मध्य प्रदेश के इन जिलों में होगी बारिश (Rain is expected in these districts of Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश के धार, खरगोन, अलीराजपुर और बड़वानी जिलों में 2.5-4.5 इंच भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. असम-मेघालय में 30 सितंबर-4 अक्टूबर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम-त्रिपुरा में 29 सितंबर-3 अक्टूबर और अरुणाचल प्रदेश में 1-4 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम-त्रिपुरा में 2 अक्टूबर और अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय में 3-4 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है.

भारत के कई राज्यों में होगी हल्की से मध्यम बारिश (Light to moderate rainfall expected in several states across India)

दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 4 अक्टूबर, तटीय आंध्र प्रदेश-यानम में 2-3 अक्टूबर और तेलंगाना में 3-4 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश-यानम, रायलसीमा में 28-29 सितंबर और तेलंगाना में 28 सितंबर को 40-50 kmph की तेज़ हवाएँ चल सकती हैं, जबकि तमिलनाडु, केरल-माहे, लक्षद्वीप में 28 सितंबर को 30-40 kmph की हवाएं चल सकती हैं. उत्तर-पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान और अगले 5 दिनों में पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है.

