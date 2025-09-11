Weather 12 September 2025: किन राज्यों में उमस-गर्मी करेगी परेशान और कहां होगी बारिश; नोट करें अपने यहां का हाल

Weather Update Friday 12 September 2025 Aaj ka mausam kaisa rahega: मॉनसून 2025 (Monsoon 2025) की विदाई जल्द ही शुरू होने वाली है. इस बीच देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश की रफ्तार में भी कमी आई है. खासतौर से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश बिल्कुल थम गई है या फिर बहुत ही हल्की हो रही है. इसके चलते लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से वीकेंड पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. IMD के मुताबिक, 12, 13 और 14 सितंबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट है. इनके अलावा पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में भी 12, 13 और 14 सितंबर को मध्यम स्तर से तेज बारिश हो सकती है.

कहां-कहां बारिश का है अलर्ट?

IMD के मुताबिक, मॉनसून अभी एक्टिव है, इसके साथ ही करीब एक पखवाड़े तक कुछ राज्यों में बारिश होती रहेगी. इस बीच तेज बारिश का पूर्वानुमान IMD की ओर से नहीं है. कुछ राज्यों में मौसम खराब भी हो सकता है. ऐसे में लोगों से मौसम का मिजाज देखते हुए सफर करने की सलाह दी गई है. IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर (गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, पलवल, सोनीपत, रेवाड़ी, हापुड़ और महेंद्रगढ़) के अलावा राजस्थान के कई इलाकों में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है.

दक्षिण भारत में हल्की बारिश होने का अनुमान

वहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 दिन के दौरान पूर्वोत्तर में तेज मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान है. इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ-साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट है. दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में बारिश थमी हुई है, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्ष्यद्वीप, तेलंगाना, विदर्भ और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है.

बिहार और झारखंड में बारिश का अलर्ट

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार और झारखंड कुछ हिस्सों में 12 सितंबर को मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी है. बिहार की राजधानी पटना के अलावा सुपौल, मधुबनी, किशनगंज, वैशाली, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधेपुरा और गोपालगंज में 12 सितंबर को बारिश की संभावना है.

कैसा रहेगा यूपी का मौसम?

मौसम विभाग की मानें तो यूपी में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है. इसके चलते 12, 13 और 14 को दर्जनभर जिलों में बारिश होगी. खासतौर से कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में बारिश होगी. तेज बारिश के चलते इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है.

दिल्ली-NCR क्या होगी बारिश?

बारिश थमने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में गर्मी और उमस का दौर शुरू हो गया है. 12 और 12 सितंबर को 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 12 सितंबर को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है. इसके बाद 14 और 15 सितंबर को मौसम साफ रहने की संभावना है. इसके मतलब गर्मी और उमस बरकरार रहेगी.

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और J&K में कैसे रहेंगे हालात

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश का दौर थमा नहीं है. IMD के अनुसार, 12,13 और 14 सितंबर के दौरान बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड में वीकेंड पर मौसम का मिजाज बदलेगा. अल्मोड़ा, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर और हरिद्वार के कुछ हिस्सों में वीकेंड पर तेज बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर में 12 सितंबर को तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इससे बाढ़ और भूस्खलन की समस्या हो सकती है.