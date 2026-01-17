इंदौर में वनडे से पहले विराट कोहली और कुलदीप यादव ने किए उज्जैन में महाकाल के दर्शन

Virat Kohli In Mahakaleshwar Temple: किंग कोहली ने इंदौर में वन-डे से पहले उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए और सुबह की भस्म आरती में भाग लिया. विराट कोहली के साथ कुलदीप यादव ने भी महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया.

शनिवार सुबह यानि आज 17 जनवरी 2026 को विराट कोहली और कुलदीप यादव ने भस्म आरती में सम्मिलित होकर बाबा महाकाल की पूजा-अर्चना की, इस दौरान दोनों ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजन किया. महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है. विराट कोहली और कुलदीप यादव ने अपने न्यूजीलैंड के साथ वन-डे से पहले दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद लिया.

विराट कोहली बहुत धार्मिक है. उनको किसी भी बड़े मौके से पहले भगवान के धाम या किसी मंदिर में जरूर देखा जाता है. 18 जनवरी, 2026 को आखिरी मैच इंदौर में होने वाला है. अपनी बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर विराट और कुलदीप यादव दोनों बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और हाजिरी लगाई.

VIDEO | Ujjain, Madhya Pradesh: Cricketers Virat Kohli and Kuldeep Yadav offer prayers at the revered Shree Mahakaleshwar Temple.#Ujjain #Cricket (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/cnmCqUuDcG — Press Trust of India (@PTI_News) January 17, 2026

इससे पहले भी विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं. इंदौर में होने वाले इस आखिरी मुकाबले से पहले कोच गौतम गंभीर, सितांशु कोटक, केएल राहुल ने भी महाकाल बाबा का आशीर्वाद लिया.

