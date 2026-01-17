Home > क्रिकेट > इंदौर में वनडे से पहले विराट कोहली और कुलदीप यादव ने किए उज्जैन में महाकाल के दर्शन

Virat Kohli In Mahakaleshwar Temple: मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव ने इंदौर में वन-डे मैस से पहले किए बाबा महाकाल के दर्शन. दोनों ने भस्म आरती में भा लिया और पूरी श्रृद्धा के साथ पूजा-अर्चना की.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: January 17, 2026 1:56:02 PM IST

Virat Kohli In Mahakaleshwar Temple: किंग कोहली ने इंदौर में वन-डे से पहले उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए और सुबह की भस्म आरती में भाग लिया. विराट कोहली के साथ कुलदीप यादव ने भी महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया.

शनिवार सुबह यानि आज 17 जनवरी 2026 को विराट कोहली और कुलदीप यादव ने भस्म आरती में सम्मिलित होकर बाबा महाकाल की पूजा-अर्चना की, इस दौरान दोनों ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजन किया. महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है. विराट कोहली और कुलदीप यादव ने अपने न्यूजीलैंड के साथ वन-डे से पहले दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद लिया.

विराट कोहली बहुत धार्मिक है. उनको किसी भी बड़े मौके से पहले भगवान के धाम या किसी मंदिर में जरूर देखा जाता है. 18 जनवरी, 2026 को आखिरी मैच इंदौर में होने वाला है. अपनी बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर विराट और कुलदीप यादव दोनों बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और हाजिरी लगाई.

इससे पहले भी विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का के साथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं. इंदौर में होने वाले इस आखिरी मुकाबले से पहले कोच गौतम गंभीर, सितांशु कोटक, केएल राहुल ने भी महाकाल बाबा का आशीर्वाद लिया.

