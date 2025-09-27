Vijay Rally Stampede: एक्टर Vijay की रैली में भगदड़, कई लोगों ने गंवाई जान और बड़ी संख्या में घायल

Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु राज्य के करूर में साउथ सिनेमा के स्टार, एक्टर और अब नेता TVK प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ मच गई. रैली में आई भीड़ अचानक बेकाबू हुई और रैल्ली वाले स्थान पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इस हादसे में कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं.

29 लोगों के मौत की खबर

एक्टर और TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) प्रमुख विजय की रैली में बड़ा हादसा हो गया. तमिलनाडु के करूर जिले में रैली आयोजित हुई थी जिसमें अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. भगदड़ में दम घुटने से 29 लोगों के मौत की खबर है. बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं ऐसी भी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. भीड़ इतनी ज्यादा बड़ी और विशाल थी कि उपस्थित कई लोग डैम घुटने से बेहोश होकर गिर पड़े. एक बच्चा जो एक्टर विजय का प्रसंशक था वह बताया जा रहा है. मौके पर मौजूद विजय ने तुरंत भाषण रोका साथ ही श्रोताओं और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने एंबुलेंस के लिए रास्ता खाली करवाया ताकि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके.

CM स्टालिन ने मंत्री और प्रशासन को दिए जरूरी निर्देश

एक्टर विजय की रैली में हुए इस भगदड़ पर तमिलनाडु के सीएम एम.के स्टालिन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि ‘करूर से आई खबर चिंताजनक है. भगदड़ के कारण बेहोश हुए और अस्पताल में भर्ती हुए नागरिकों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करें.’

CM स्टालिन ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि ‘मैंने पूर्व मंत्री वी. सेंथलबालाजी, स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमण्यन और जिला कलेक्टर से संपर्क किया है और उन्हें युद्ध स्तर पर सहायत मुहैया कराने के आदेश दिए हैं.’

दुर्घटना पर PM मोदी ने जताया दुख

तमिलनाडु में हुए भगदड़ पर पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है. मेरी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं इस कठिन समय में ईश्वर से उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूँ.’