यह Vande Bharat एक्सप्रेस के टॉप 5 सबसे लंबे Routes! यहां जानें किराया, रूट और दूरी

Vande Bharat Express: रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है. यह यात्रा का सबसे सस्ता और सुविधाजनक माध्यम है. आज हम आपको भारत के पांच सबसे लंबे रेलवे रूट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 16, 2025 4:35:41 PM IST

Vande Bharat Express: रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है. यह यात्रा का सबसे सस्ता और सुविधाजनक माध्यम है. देश में अब नए जमाने की वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है जो 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है. हालांकि रेलवे बोर्ड ने इसे अधिकतम 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की अनुमति है. आज हम आपको भारत के पांच सबसे लंबे रेलवे रूट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.

1. नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस

यह सबसे लंबा मार्ग है. जिसकी लंबाई 759 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसे पूरा करने में लगभग 8 घंटे लगते है. यह राजधानी नई दिल्ली को अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध पवित्र शहर वाराणसी से जोड़ता है.

2. रानी कमलापति-हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत

दूसरा सबसे लंबा मार्ग भोपाल को नई दिल्ली से जोड़ता है. जो लगभग 7.5 घंटे में 702 किलोमीटर की दूरी तय करता है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इस एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ा हुआ है.

3. विशाखापत्तनम-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस

भारत का तीसरा सबसे लंबा वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग 698 किलोमीटर लंबा है और तटीय शहर विशाखापत्तनम से दक्षिणी राज्य तेलंगाना के एक प्रमुख शहर सिकंदराबाद तक की यात्रा में लगभग 8.5 घंटे लगते हैं.

4. सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस

चौथा सबसे लंबा मार्ग सिकंदराबाद को तिरुपति से जोड़ता है. जो 661 किलोमीटर की दूरी तय करता है. सिकंदराबाद के चहल-पहल वाले शहर से अपने प्रसिद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध पवित्र शहर तिरुपति तक की यात्रा में लगभग 8 घंटे 15 मिनट लगते है.

5. नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत

पांचवां सबसे लंबा वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग यात्रियों को नई दिल्ली से जम्मू और कश्मीर के पवित्र शहर कटरा तक ले जाता है. यह मार्ग 655 किलोमीटर लंबा है और लगभग 8 घंटे में पूरा किया जा सकता है. यह श्री माता वैष्णो देवी मंदिर तक आसान पहुंच प्रदान करता है.

