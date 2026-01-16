Home > देश > हवाई जहाज की छुट्टी! 2027 में 350 की रफ्तार से उड़ेगी वंदे भारत; रेलवे ने कर दिया दुनिया को हैरान करने वाला एलान!

हवाई जहाज की छुट्टी! 2027 में 350 की रफ्तार से उड़ेगी वंदे भारत; रेलवे ने कर दिया दुनिया को हैरान करने वाला एलान!

350 की रफ्तार और कवच 5.0 की सुरक्षा! वंदे भारत 4.0 के साथ बदल जाएगी भारतीय रेल की सूरत. जानें कब होगी लॉन्च और क्या हैं इसके होश उड़ा देने वाले फीचर्स...

By: Shivani Singh | Last Updated: January 16, 2026 5:47:23 PM IST

हवाई जहाज की छुट्टी! 2027 में 350 की रफ्तार से उड़ेगी वंदे भारत; रेलवे ने कर दिया दुनिया को हैरान करने वाला एलान!


भारतीय रेलवे से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सफर के शौकीनों का उत्साह बढ़ा दिया है. कभी हमने सोचा था कि भारत में ट्रेनें हवाई जहाज की रफ्तार से बात करेंगी? शायद नहीं. लेकिन अब यह हकीकत बनने जा रही है। रेलवे मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि साल 2027 में वंदे भारत का सबसे घातक और एडवांस 4.0 वर्जन लॉन्च होने जा रहा है.

You Might Be Interested In

आइये जानते हैं वंदे भारत के नेक्स्ट जनरेशन के बारे में…

350 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से दौड़ेगी वंदे भारत 

वंदे भारत 4.0 की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड है. PIB ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक, इसके रेल कॉरिडोर की क्षमता 350 किमी प्रति घंटा (KMPH) होगी. यानी अब एक शहर से दूसरे शहर जाने में उतना ही वक्त लगेगा, जितना शायद आपको ऑफिस से घर पहुंचने में लगता है। यह भारत की अब तक की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन होगी, जो सीधे तौर पर दुनिया की बेहतरीन बुलेट ट्रेनों को चुनौती देगी.

You Might Be Interested In

17 जनवरी को वंदे भारत स्लीपर को मिलेगी हरी झंडी 

अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो वंदे भारत ने बहुत कम समय में एक लंबा सफर तय किया है: इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी. 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ने पटरी पर कदम रखा था. 30 सितंबर 2022 को इसका 2.0 वर्जन आया, जो पहले से हल्का और तेज था. पिछले साल यानी 2025 में वंदे भारत 3.0 को पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया गया और अब इसी महीने 17 जनवरी 2026 से ‘वंदे भारत स्लीपर’ की शुरुआत हो गई है, ताकि आप सोते हुए लंबा और आरामदायक सफर तय कर सकें.

वंदे भारत कवच 5.0

तेज रफ्तार का मतलब यह नहीं कि सुरक्षा पीछे छूट जाए. वंदे भारत 4.0 में कवच 5.0 लगाया जा रहा है. यह भारत का अपना ‘सुरक्षा घेरा’ है जो ट्रेन को किसी भी तरह की टक्कर या दुर्घटना से बचाएगा. इसके साथ ही इसमें यात्रियों के लिए ‘फाइव स्टार’ सुविधाएं, अपग्रेडेड टॉयलेट्स और शानदार इंटीरियर फिनिशिंग मिलेगी.

2047 तक 4,500 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ेंगी

रेल मंत्रालय का विजन सिर्फ एक-दो ट्रेनों तक सीमित नहीं है। मंत्रालय का दावा है कि साल 2047 तक देश में 4,500 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ेंगी  यानी आने वाले समय में भारत के हर छोटे-बड़े जिले में इस प्रीमियम ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी. यह बदलाव केवल रेलवे का नहीं, बल्कि ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ते एक आम हिंदुस्तानी के सपनों का सफर है. अब बस इंतजार है 2027 का, जब हम और आप 350 की रफ्तार से देश को करीब से देखेंगे.

You Might Be Interested In
Tags: vande bharat 4Vande Bharat launchvande bharat next generationVande Bharat Sleeper
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

January 16, 2026

बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10...

January 16, 2026

हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?

January 16, 2026

कृति सेनन का ‘बोल्ड अवतार’, जब हुस्न के साथ स्टाइल...

January 16, 2026

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से...

January 15, 2026

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026
हवाई जहाज की छुट्टी! 2027 में 350 की रफ्तार से उड़ेगी वंदे भारत; रेलवे ने कर दिया दुनिया को हैरान करने वाला एलान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हवाई जहाज की छुट्टी! 2027 में 350 की रफ्तार से उड़ेगी वंदे भारत; रेलवे ने कर दिया दुनिया को हैरान करने वाला एलान!
हवाई जहाज की छुट्टी! 2027 में 350 की रफ्तार से उड़ेगी वंदे भारत; रेलवे ने कर दिया दुनिया को हैरान करने वाला एलान!
हवाई जहाज की छुट्टी! 2027 में 350 की रफ्तार से उड़ेगी वंदे भारत; रेलवे ने कर दिया दुनिया को हैरान करने वाला एलान!
हवाई जहाज की छुट्टी! 2027 में 350 की रफ्तार से उड़ेगी वंदे भारत; रेलवे ने कर दिया दुनिया को हैरान करने वाला एलान!