Redmi Note 15 5G: ‘मास्टरपिक्सल’ कैमरे और स्लिम डिजाइन के साथ भारत में एंट्री, जानें क्या है खास

शाओमी (Xiaomi) ने नए साल के मौके पर भारतीय टेक बाजार (Indian Tech Market) में अपना स्मार्टफोन Redmi Note 15 5G लॉन्च कर दिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 6, 2026 1:00:26 PM IST

Redmi Note 15 5G Launch in India: Xiaomi ने भारत को नए साल के मौके पर बेहद ही शानदार तोहफा दिया है. जहां, Xiaomi ने नए साल के खास मौके पर Redmi Note 15 5G को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. जिसको लेकर लोगो में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. इसकी शुरुआती कीमत 19 हजार 999 रुपये बताई जा रही है. दरअसल, यह स्मार्टफोन 108MP के मुख्य कैमरे, Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर और 5,520mAh की बैटरी से पूरी तरह से लैस है. हालाँकि, इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अब तक का सबसे स्लिम (7.35mm) रेडमी नोट स्मार्टफोन है और लेटेस्ट Android 15 पर आधारित HyperOS 2 पर ही चलता है. 

Redmi Note 15 5G की कीमत और उपलब्धता

भारत में इस स्मार्टफोन को दो स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. जिसमें पहला, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज जो 19 हजार 999 रुपये का है, तो वहीं, दूसरा 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ 21 हजार 999 रुपये का बताया जा रहा है. ICICI, Axis और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी करने पर ग्राहकों को 3 हजार रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी मिल सकता है, जिससे कीमत और भी ज्यादा कम होने लगेगी. तो वहीं,  यह फोन 9 जनवरी से कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट (Mi.com), Amazon और प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए भारत में पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएगा, जिसको दर्शक बेहद ही आसानी से खरीद पाएंगे. 

शानदार डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन

Redmi Note 15 5G में 6.77 इंच की क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले को भी इस बार खास तौर से शामिल किया गया है. जहां,  यह 120Hz रिफ्रेश रेट और 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस को पूरी तरह से सपोर्ट देने में मददगार साबित होगी. जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आएगी. तो वहीं,  सुरक्षा के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. इसकी मोटाई मात्र 7.35mm है, जो इसे पकड़ने में काफी आरामदायक और स्टाइलिश बनाने का शानदार काम करेगी.

पावरफुल परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

इतना ही नहीं, फोन की परफॉर्मेंस को पहले से और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 जैसे चिपसेट को खास रूप से शामिल किया गया है. दरअसल, यह डिवाइस Android 15 पर आधारित HyperOS 2 पर काम करता है. इसके अलावा कंपनी ने यह भ वादा किया है कि इस फोन को 4 साल तक बड़े एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल तक सुरक्षा अपडेट मिलते रहेंगे, जो इसे लंबी अवधि के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाने का काम करेगी. 

कैमरा और बैटरी बैकअप की हो रही चर्ची

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें 108 मेगापिक्सल का Samsung ISOCELL HM9 प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जो OIS (Optical Image Stabilisation) सपोर्ट के साथ दर्शकों को देखने को मिलेगा. इसके अलावा पीछे की तरफ 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और फ्रंट में सेल्फी के लिए 20MP का कैमरा लगाया गया है. तो वहीं, फोन को पावर देने के लिए 5,520mAh की बड़ी बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने में बेहद ही मददगार साबित होगी, जो धूल और पानी से सुरक्षा के लिए इसे IP65/IP66 रेटिंग को भी शामिल किया गया है. 

