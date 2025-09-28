अजब-गजब नाम के भारतीय रेलवे स्टेशन, पढ़कर हंसी आ जाएगी आपको

Indian railway stations with strange names: यह तो आप सभी जानते होंगे की भारतीय रेलवे को देश का लाइफ लाइन भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, जिनके नाम को पढ़कर आपकी हंसी छुट जाएगी. चलिए जानते हैं अजब-गजब रेलवे स्टेशनों के नाम के बारे में.

रिश्तेदारियों के नाम वाले स्टेशन:

भारतीय रेलवे में कुछ ऐसे नाम मिलेंगे जो सीधे आपकी पारिवारिक रिश्तों की याद दिलाएंगे

बाप रेलवे स्टेशन:

यह रेलवे स्टेशन राजस्थान के जोधपुर में स्थित है. नाम सुनकर बेशक लोगों को इस रेलवे स्टेशन का नाम बड़ा लगे, लेकिन, असल में यह जोधपुर का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन में से एक है.

नाना रेलवे स्टेशन:

यह रेलवे स्टेशन राजस्थान के सिरोही पिंडवारा में स्थित है. बाप के साथ नाना का नाम होना बड़ा ही मज़ेदार संयोग है. उदयपुर इसका सबसे नज़दीकी बड़ा स्टेशन है.

साली रेलवे स्टेशन:

यह रेलवे स्टेशन भी राजस्थान के जोधपुर जिले में, अजमेर से करीब 53 किलोमीटर दूर स्थित यह रेलवे स्टेशन, उत्तरी-पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत में मौजूद है.

बीबीनगर रेलवे स्टेशन:

तेलंगाना के भुवानीनगर जिले में स्थित यह रेलवे स्टेशन दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में आता है.

ओढ़निया चाचा रेलवे स्टेशन:

राजस्थान के पोखकर के पास, उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन में यह रेलवे स्टेशन स्थित है

अजीबो-गरीब नामों की सूची

काला बकरा:

यह अनोखे नाम वाला स्टेशन पंजाब के जालंधर जिले में है. यह स्थान ब्रिटिश शासन के दौरान गुरबचन सिंह नाम के सैनिक को सम्मानित किए जाने के लिए जाना जाता है.

दीवाना:

हरियाणा के पानीपत में स्थित इस स्टेशन का नाम पढ़ते ही अक्सर लोगों की हंसी छुट ही जाती है.

बिल्ली जंक्शन:

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित बिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के साथ-साथ एक छोटा सा गांव भी है.

भारत में इन स्टेशनों के अलावा भी पनौती (उत्तर प्रदेश), भैंसा (तेलंगाना), कुत्ता (कर्नाटक) और सहेली (मध्य प्रदेश) जैसे कई ऐसे नाम हैं जो यात्रियों को बेहद ही चौंकाते हैं. आशा है की आपको भी इन अजब नामों को पढ़कर हंसी ज़रूरी आई होगी.